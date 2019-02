Strakonice - Vítězné strany před čtyřmi roky slibovaly, ale zatím mají jen projekty

Před čtyřmi roky slibovalo současné vedení strakonické radnice například zmodernizování domu kultury, či rekonstrukci plaveckého stadionu. A jaká je skutečnost?

Dům kultury je podle radního Josefa Samce (ČSSD) tak velká investice, že bez dotací není možná. A vhodný dotační titul se zatím neobjevil. „Kromě přístavby se ukazovala i možnost využití sokolovny, jednání se sokoly o převodu na město ale zatím nijak nedopadla," podotkl. Dodal, že právě jeho jako divadelního ochotníka tento neúspěch bolí nejvíc. S plaveckým stadionem je to podle něj obdobné.

Starosta Pavel Vondrys (Slušnost a jistoty pro Strakonice) potvrdil, že dotace na oba uvedené záměry se jim skutečně sehnat nepodařilo. „U obojího ale máme hotové projekty a jsme připraveni začít s přestavbami po etapách," dodal.

Místostarostka Ivana Říhová (TOP 09) připomněla, že v případě domu kultury už se přece jen něco hnulo, jsou zrekonstruována sociální zařízení, vybudovaná nová vstupní část a podobně.

Na dořešení čekají Velké náměstí, obchvat i nádraží

Před čtyřmi roky radnice slibovala i několik akcí, které sice nezůstaly na mrtvém bodě, ale u nichž je úspěch také daleko.

Jde například o hlavní budovu vlakového nádraží. Podle radního Josefa Samce se jednání vedou dost dlouho. „Jednou to vypadá, že je dohoda na spadnutí, pak ne a objeví se nějaká komplikace ze strany Českých drah či Správy železniční dopravní cesty," poznamenal.

Místostarostka Ivana Říhová zdůraznila, že nádražní budova není v majetku města a ani nebude. Dojít má k převodu z Českých drah na SŽDC. „Jediné co můžeme dělat, je snažit se na ně působit, aby to vzalo rychlejší spád," poznamenala.

Podle slov starosty Pavla Vondryse je vše na dobré cestě a převod na SŽDC nebude tak dlouho trvat. „Hned potom by mohlo následovat výběrové řízení na projektanta proměny této budovy," zmínil se. Z ní by se měl stát společný obslužný terminál pro vlaky i autobusy.

Pokud jde o severní dopravní půloblouk, město podle Josefa Samce už dávno vykoupilo pozemky a je na tahu Ředitelství silnic a dálnic. „Hustá doprava, která neustále proudí centrem, určitě štve všechny," konstatoval.

Podobně to vidí také Ivana Říhová. „Podle nejnovějších informací, které se k nám dostaly, by mělo mít ŘSD peníze na obchvat vyčleněné," naznačila.

Pavel Vondrys připomněl, že výběrové řízení na kruhovou křižovatku na Katovické, která bude začátkem obchvatu, už běží. „ŘSD ale stále nemá na celý obchvat stavební povolení," řekl.

Tak dlouho se řešily připomínky ohledně poslední části Velkého náměstí, až zmizela možnost získání dotací. To si myslí Josef Samec. „Ještě, že se v předchozí etapě alespoň podařilo udělat sítě pod nedobudovanou částí," zdůraznil.

Jak uvedl Pavel Vondrys, Strakonice přišly o dotaci ve výši 34 milionů korun.

Podle informací Ivany Říhové radnice nyní čeká na stavební povolení pro poslední část rekonstrukce Velkého náměstí.

Tolik strana má dáti, naopak do sloupce dal, tedy splněno si může současné vedení radnice připsat třeba omezení hazardu na území města, završení rekonstrukce hradního areálu i dokončení diskutované nové školní budovy na Povážské.