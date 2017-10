Raději se věnujte 650 letům Strakonic a ne sekretářkám...

Strakonice – Po pondělí 16. října je jasné, kdo dál zastává místo sekretářky vedení radnice.

Strakonice, budova radnice. Ilustrační fotoFoto: Deník / Petr Škotko

Volba padla na Evu Máckovou, z kola ven šla její nyní již bývalá kolegyně Miroslava Havrdová.



Jaký klíč dovedl starostu Břetislav Hrdličku k tomuto rozhodnutí, se asi už nikdo nedozví. Jeho odpověď redaktorce Strakonického deníku Aleně Šrámkové zněla totiž takto. „Musí ti stačit, že je Eva Mácková zpátky. Nelíbí se mi, jak píšete. Místo, abyste se věnovali například výročí 650 let města Strakonice, zajímají vás sekretářky.“



Eva Mácková nechce okolnosti svého opětovného zařazení komentovat. „Nezlobte se, nebudu se k ničemu vyjadřovat, řekla včera.



Snížení stavu na tomto úseku v minulých dnech vysvětlil místostarosta Milan Jungvirt tím, že jde o novou koncepci práce a rozdělení kompetencí a povinností, které mají platit od listopadu.



Bez cenzury

Podle různých kusých zpráv ze strakonické radnice panoval mezi oběma sekretářkami (Miroslavou Havrdovou a Evou Máckovou) dlouhodobý spor. Ten vyvrcholil začátkem září natolik, že po údajné vzájemné hádce a osočování obě odešly na nemocenskou dovolenou a jejich povinnosti převzala tisková mluvčí radnice Markéta Bučoková. Minulý týden bylo novinářům sděleno, že nadále bude vykonávat funkci sekretářky pouze jedna z uvedených žen a o tom, která to bude, rozhodne v pondělí 16. října starosta Břetislav Hrdlička.



Slovo autora

Fotky a informace z oslav 650 let města Strakonice byly na www.strakonicky.denik.cz a následně v příloze extra, která vyšla v sobotu 9. září 2017. Takže jsme se oslavám města věnovali, pane starosto.