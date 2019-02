Strakonice - V půjčovně lyží na Volyňské ve Strakonicích jsem strávila dobu mezi půl pátou a půl šestou hodinou v pátek 29. ledna.

Půjčovna lyží ve Strakonicích na Volyňské. | Foto: DENÍK/Lucie Kotrbová



Návštěvu půjčovny jsem si naplánovala na pátek odpoledne. Důvodem bylo, abych tam během „mé“ hodiny narazila krom lyží i na zákazníky. To se mi tedy podařilo. O zákazníky nouze nebyla, bohužel jsem docílila toho, že pracovníci na mě neměli čas. Takže první třičtvrtěhodinu jsem strávila pozorováním běhu prodejny a půjčovny a povídáním se zákazníky.

První, s kým jsem se dala do řeči, byla Zdeňka Blažková ze Strakonic. Půjčovnu navštívila se svými dvěma dětmi, které se snaží vést k lyžování. Sama dříve lyžovala, ale teď to chce naučit především děti. „Většinou si půjčujeme lyže až na horách, ale tentokrát si je dcera poveze už odsud,“ vypráví Zdeňka Blažková. „Zatím dáváme přednost půjčovně, ale až se dcera naučí pořádně lyžovat a pokud tomuto sportu přijde na chuť, koupíme jí vlastní,“ pokračuje. Mezitím, co si povídáme, vybírá majitel půjčovny Miloš Bečvář dceři padnoucí lyžáky a správné lyže. Skutečnost, že vám na podobných místech dokáží poradit, je hodně důležitá. A netýká se to jen půjčovny lyží. Všichni by měli znát své zboží.

Dozvídám se, že teď jsou sice obchod i půjčovna v jedné budově, ale za normálních okolností jsou oddělené. Po obhlídce prostor narážím na Magdu Kadaňovou a Jitku Klasovou z Mečichova, které se chystají z půjčovny rovnou skibusem na večerní lyžování na Zadov. „Skibusem jedem poprvé, takže nemůžeme hodnotit, ale je to určitě pohodlné a hlavně se nemusíme o nic starat,“ shodují se. A proč dávají přednost půjčeným lyžím? „Jedem po docela dlouhé době, tak uvidíme, jak nám to půjde,“ přiznává Magda Kadaňová. „Vždycky si říkáme, že další rok už si koupíme vlastní lyže. Tak příští rok už určitě,“ směje se Jitka Klasová. Obě vidí půjčovnu jako dobrou věc pro sváteční lyžaře. Mezitím, co stojíme a povídáme si, čekají lyžařky, až se na ně dostane řada. „Snad jen jedna věc se nám tu nelíbí, ta čekací doba. Za chvíli nám jede skibus,“ doplňují a pár chvil na to už zkouší lyžáky.

Během ledna se lyžuje nejvíc

Po odchodu dívek a několika dalších lidí se obchůdek konečně začíná vyprazdňovat a Miloš Bečvář si dělá čas i na mě. Potvrzuje, že takhle odpoledne mají opravdu většinou pořád co dělat. „Někdy půjčíme i dvacatery lyže za den. Teď v lednu je asi největší poptávka. Školy jezdí na zájezdy, jsou jarní prázdniny,“ vysvětluje. Celkem mají k půjčení asi padesát párů lyží plus běžky a snowboardy.

Ještě si někdo koupí nové lyže? „Samozřejmě, ale je to drahá záležitost, takže jen ten, kdo si to může dovolit. Spíš jdou na odbyt lyže použité. Pěkné sjezdovky se dají koupit už za tisíc korun, takže to je velký rozdíl. Dětské se prodávají také hlavně staré, nové skoro vůbec,“ vypráví Bečvář. V patře nad prodejnou je i bazar a dětské lyže jdou prý rychle na odbyt. Když z nich dítě vyroste, mohou je zase prodat. „Nové se prodávají spíš běžky. Vyjdou levněji a pokud někoho chytne tento sport, většinou mu vydrží dlouho a vyplatí se mu mít vlastní lyže. U sjezdu stále vítězí půjčování,“ doplňuje majitel půjčovny.

Ve spojené půjčovně s obchodem většinou pracují ve třech, i když při návalech v lyžařské sezoně by se zde pravděpodobně užila posila. Během léta vystřídají lyže jízdní kola a půjčovna funguje dál.