Milan Němeček, Vodňany: V současné době o tomto tématu nemám mnoho času přemýšlet. Stejně jako mnohé kolegyně a kolegové v pozici starostek a starostů se spíše soustřeďuji na aktuální řešení současných změn v ekonomice vzhledem k plánovaným investicím města. Domnívám se, že odvádíme poctivou a kvalitní práci, ale pomyslné vysvědčení dostaneme až ve formě volebního výsledku. V mém chápání nejde o hodnocení mé osoby, ale o výsledky celého týmu vedení radnice. Potěší mě, pokud nastavený trend našeho přístupu bude pokračovat i v budoucnu. Bez ohledu na to, zda zůstanu součástí.

Martin Červený, Volyně: Kandidovat na post starosty města budu. Zastupitelé jsou v tomto volebním období ve většině projednávaných a schvalovaných bodů ve shodě. Máme připraveno, rozpracováno a naplánováno velké množství záměrů pro další rozvoj města a je potřeba tyto záměry buď dokončit, či plynule v jejich přípravě pokračovat.

Břetislav Hrdlička, Strakonice: Budu obhajovat post starosty. Dostal jsem nabídky velkých stran, abych za ně kandidoval do kraje i do Senátu. Obojí je lákavé, finančně rozhodně zajímavé, ale Strakonicím bych osamocen na kraji moc nepomohl. O funkci v Senátu ještě nevím, zda je pro město potřebná. Do Senátu jsem podpořil někoho jiného, kterému se tam chtělo, a ještě nevím, zda bude pro občany přínosem. To uvidíme teď, kdy se řeší otázka ceny tepla v některých oblastech.

Ve Volyni došlo k tragické nehodě. Řidič nakladače nacouval do muže, ten zemřel

Současné volební období provázelo jeden rok oslabení díky volbám, soudům, médiím a ztráta dvou let díky koroně. Proto se budu snažit naplnit naše sliby a dále rozvíjet město i život občanů ještě jedno období.

Budu tu rozhodně platnější, než na mnohem lépe placených místech výše. A stále je toho na práci dost a dost.

Luboš Peterka, Radomyšl: V letošních komunálních volbách budu opět kandidovat. Dělám starostu sice již 20 let, ale jsem přesvědčen, že dokud mám dost energie tuto náročnou práci vykonávat, bylo by škoda nevyužít těžce nabyté zkušenosti ve prospěch dalšího rozvoje našeho krásného městyse. Navíc Radomyšl má za sebou další velmi úspěšný rok a je vidět, že kontinuita a prosperita jsou spojené nádoby. Hlavně díky tomu, že nepřehazujeme výhybky po každých volbách zprava doleva a naopak jsme za 20 let vybudovali to, co jsme původně mysleli, že nejde udělat za 100 let.

Kateřina Malečková, Volyně: V tuto chvíli nejsem schopna jednoznačně odpovědět. Je to tak 50 na 50.