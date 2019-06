Strakonicko - přehled nejbližších aktualit.

Kolibřík | Foto: profimedia.cz

Vodňany – Ještě není po ptákách. Výstava fotografií z ornitologických výprav do Latinské Ameriky Vítězslava Pužeje. Vernisáž se konala v neděli 23, června. Fotografie ale budou v synagoze městského muzeu ve Vodňanech k vidění až do 18. srpna. Otevírací doba: po - zavřeno, út, st, čt, pá, so, ne - 9.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00.