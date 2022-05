O aprílovém dubnu se to už říci nedá. Z pěti nalezených toulavých psů zůstali v útulku tři. Hned 3. dubna se po Písecké ulici pohybovala kříženka německého ovčáka. "V útulku ji považují za mladou divošku, podle prvotních poznatků nebyla k ničemu vedena, ovšem, jak konstatovala vedoucí útulku Jitka Zdychyncová, kdyby získala šikovného páníčka, který by se jí věnoval, úspěch by se dostavil. Fenka dostala jméno Rita. Je čipovaná, ale bez registrace," řekla tisková mluvčí Mp Strakonice Jaroslava Krejčová.

Rita.Zdroj: Deník/ Redakce

Rozmanitou plejádu ras rozšířil 7. dubna kokršpaněl, který bloudil ulicí Pod Hradem. Je mu asi sedm let a je to velký dobrák, ovšem bez jakéhokoliv výcviku. I on má čip, ale nikdo ho nezaregistroval. Byl by výborný společník. Jmenuje se Bartoloměj.

V pátek 22. dubna odpoledne jeli strážníci na Volyňskou pro černého krátkosrstého labradora. Byl vyhublý a samé klíště. „Dali jsme mu jméno Filda, nemá žádné označení, je stále velmi vystresovaný a nedůvěřivý, pohladit se nechá jen zlehka. Piškoty mu ale chutnají, tak to s ním nakonec nějak půjde,“ uvedla Jitka Zdychyncová.

Bartoloměj.Zdroj: Deník/ Redakce

Aktuální informace o těchto psech sdělí pracovnice útulku.