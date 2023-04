Psí kusy v domově pro seniory. Chlupáči přinesli radost a něhu

To, co zvládne jeden čtyřnohý chlupáč, na to jsou někdy krátcí i ti nejlepší doktoři. Stačí se podívat na rozzářené oči seniorů z domova v Rybniční ulici ve Strakonicích ve chvíli, kdy si užívali návštěvu psích společnic Jenny a Miley.

Obyvatelé strakonického domova pro seniory si přítomnost čtyřnohých kamarádů užívali. | Foto: Se souhlasem Domova seniorů Rybniční Strakonice