Symbolického zahájení se zúčastnili Jiří Svoboda, primátor města České Budějovice, Petr Dvořák, ředitel Budějovického Budvaru, Jiří Kohout, ředitel Diecézní charity České Budějovice a Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický.

„Požehnaný ležák“ uvařili v Budějovickém Budvaru letos již počtvrté. Zvláštní várku požehnal 11. září Mons. Vlastimil Kročil, 13. biskup českobudějovický. „Požehnaným ležákem“ bylo naplněno 4000 půllitrových lahví, které mohou zájemci koupit rovněž ve stánku u katedrály sv. Mikuláše. Kvůli zákazu konzumace alkoholu na veřejnosti však byl první sud „Požehnaného ležáku“ slavnostně naražen až dnes. Celou tržbu z prodeje požehnaného piva daruje Budějovický Budvar Diecézní charitě ČB. „Požehnaný ležák“ z letošní várky bude moci – jako již tradičně – ochutnat také Svatý Otec papež František.

„Požehnaný ležák už je pro nás milou předvánoční tradicí. Jsem rád, že v ní i letos můžeme pokračovat. Loni jsme na dobročinné účely věnovali 240 tisíc korun. Doufám, že částka bude letos minimálně podobně vysoká,“ říká Petr Dvořák, ředitel Budějovického Budvaru.

„Do dobročinného projektu se město zapojuje pravidelně, letos to bude už po čtvrté. Peníze za prodej požehnaného ležáku, který uvařili v Budějovickém Budvaru, směřují do diecézní charity. Ta z něj větší část věnuje dobrovolníkům, kterých tam v současné době pracuje 128. Loni tak třeba mohla, právě díky podpoře veřejnosti, uspořádat letní tábor pro děti ze sociálně slabých rodin, které by se jinak pravděpodobně nikam nedostaly. Osobně si všech dobrovolníků velice vážím. Sluší se poděkovat také těm, kteří prodej požehnaného piva organizují, tedy Budějovickému Budvaru i Biskupství českobudějovickému. Požehnaný ležák z letošní várky ochutná, jak už se stalo pěknou tradicí, také Svatý Otec papež František. Zástupci biskupství, pivovaru, města a charity mu ji ale kvůli pandemii koronaviru nemohou předat osobně, snad až příští rok….Věřím, že tento smysluplný charitativní projekt i letos dobří lidé podpoří,“ dodává Jiří Svoboda, primátor města České Budějovice.

Jiří Kohout, ředitel Diecézní charity České Budějovice doplňuje: „Jsme rádi, že tato spolupráce s Budějovickým Budvarem pokračuje a povedlo se prodej piva uskutečnit i přes letošní složitou epidemiologickou situaci. O to více nás to těší právě teď, když finance na podporu naší činnosti, nejen v oblasti dobrovolnictví, potřebujeme mnohem více. V tuto chvíli Dobrovolnické centrum Diecézní charity České Budějovice eviduje rekordní počet dobrovolníků, celkem 128, vloni touto dobou jich bylo zhruba 100, což byl tehdy také rekord. Požehnaný ležák do lahví tentokrát nemohli balit dobrovolníci. Letošní Požehnaný ležák je tak něčím jiný, ale má stejně dobrý účel a úmysl jako v předchozích letech.“

„Jsem velmi rád, že po mírném uvolnění vládních nařízení můžeme opět obnovit charitativní projekt „Požehnaný ležák“. Vstřícný postoj vedení města a Budějovického Budvaru opět umožní diecézní Charitě pokračovat v projektech zaměřených na ty nejpotřebnější, zvláště v tomto období pandemie. Věřím, že se po překonání všech současných překážek podaří vykonat dobré dílo,“ uzavírá Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický.

„Požehnaný ležák“ je dobročinným projektem Budějovického Budvaru, n. p., a Biskupství českobudějovického. Letos probíhá již čtvrtým rokem. Smyslem projektu je získání finančních prostředků pro Diecézní charitu České Budějovice za aktivní účasti široké veřejnosti. Významnou podporu projektu poskytují Statutární město České Budějovice a Velvyslanectví ČR při Svatém stolci. V uplynulých letech se díky zájmu mnoha dobrých lidí podařilo na charitativní účely získat celkem 460 tisíc Kč. Děkujeme všem, kteří si „Požehnaný ležák“ zakoupili!

„Požehnaný ležák“ je uvařen podle stejné receptury, jako světlý ležák značky Budweiser Budvar. Ten patří mezi nejznámější produkty z Českých Budějovic na světě: znají jej spotřebitelé v téměř 80 zemích a na českém exportu piva se podílí asi jednou pětinou.