Podle starosty Pavla Kašpárka se první myšlenka na zřízení "obecní" pece, objevila před dvaceti lety. Tehdy bylo ideou zřídit komunitní pec na návsi. "Měli jsme v té době v Úsilném i dva celoživotní pekaře," říká Pavel Kašpárek s tím, že se uskutečnila i exkurze do Češnovic, kde je ale venkovní pec čistě soukromou záležitostí. Na skutečnou realizaci ale musel nápad počkat až na loňskou stavbu nového komunitního centra.

Domácí pečení oživilo plány

V první fázi sice nebyly na pec peníze, ale do projektu byla zahrnuta. "Když jsem viděl, jak v covidu začaly ženské péct doma, myslel jsem, že každá doma nachystá bochník a všichni se sejdeme u pečení," říká starosta Úsilného. Dodává však, že už první konzultace s uznávaným odborníkem Augustinem Sobotovičem ukázala, že takhle nelze postupovat. Protože by se každý bochník kvůli odlišnosti těst pekl jinak. Takže se pro pec v Úsilném bude zadělávat celá várka najednou. Následovaly i další konzultace a třeba i návštěva pecí ve Velešíně či Volarech. "Konzultace s panem Sobotovičem byly perfektní," zdůrazňuje Pavel Kašpárek. Při samotné přípravě stavby pak bylo požádáno o nabídku několik firem, ale stále se dbalo na to, aby se stavěla pec na chleba, která má svá specifika a jiné potřeby než například pec na pizzu. Stavební projekt nakonec Úsilenští dostali z Volar díky vstřícnosti stavitelů tamní pece.

"Vzhled jsme řešili společně s našimi architekty ze studia re:architekti. Jedno zkušební pečení už máme za sebou. V pátek večer se zatopí, aby se pec zahřála a zbavila vlhkosti, v sobotu se zatopí naplno," přiblížil nachystaný postup už před sobotním slavnostním pečením Pavel Kašpárek. Doplnil, že když se využívá teplo z pece, tak například ve Velešíně viděl, jak se po chlebu pečou ještě koláče a buchty a nakonec plech s masem. A to poslední teplo se využívá k sušení rajčat nebo bylin.

Pecař od sousedů

Jako pecař a mladý, který ukázal, že umí, byl nakonec přizván ke stavbě zařízení pro celou obec Viktor Valas z nedalekých Hůr. "Je to moje první takováhle velká pec," říká Viktor Valas, který má jinak za sebou řadu postavených kamen, krbů nebo sporáků. A hlavní rozdíl mezi kamny a pecí? "Pec topí směrem dovnitř, ne jako u kamen, kde je to směrem ven," popisuje Viktor Valas. Dodává, že zásadním oříškem bylo zvolit vhodný materiál pro pečení chleba. "Po konzultaci s panem Sobotovičem jsme vybrali pálené červené cihly. Pomalu předávají teplo," poodhaluje zákulisí stavitel pece.

Třeba šamot má jiné fyzikální vlastnosti. "Teplo předává zprudka. Je to jako vaření vývaru. Šamot je rychlé převaření, je to hotové, ale nechutná to tak, jako když se vývar táhne, nechá se jen probublávat pět, šest hodin," přibližuje rozdíly Viktor Valas. Ve dvou lidech by stavba čistého času trvala dva až tři týdny. Řemeslník z Hůr potřeboval více času, protože byl na akci sám. Je ale rád, že si sousedé vybrali zrovna jeho. Na otázku, jestli by se ujal další podobné zakázky přikyvuje. "Ano, šel bych na další, bavilo mě to. Zajímavé na tom je také to, že je pec volně přístupná, pro víc lidí. Ne jako krb nebo kamna v rodinném domě, kde to nikdo jiný nevidí a nevyužívá. Je to také práce na dvě stě, tři sta let. Klidně, až mi odrostou děti, je sem někdy mohu vzít, aby mohly říci, to stavěl náš táta," říká Viktor Valas.

Zkušený mistr

Hlavní slovo při samotném pečení bude mít Augustin Sobotovič, který se vyučil pekařem v letech 1954 až 1956 na Slovensku. Jihočechům je mimo jiné znám tím, že dlouho pekl v obecní peci v Lenoře. "Hnedle dvacet let," usmívá se pekař, který zná i parní a jiné pece. "Něco o tom vím," říká skromně o svých znalostech. Teplota se podle něj měří okem a podle hnědnutí mouky, žádné teploměry. Když se mouka vhodí do pece a zčerná, je tam moc horko, musí pomalu zhnědnout. "Každá pec reaguje jinak," upozorňuje však Augustin Sobotovič.

Na sobotu v Úsilném se chystal zadělávat housky a česnekové placky. Ty měly velký úspěch při zkušebním pečení, kdy to místní "asistenti" brali z plechů ještě horké… "Teplé je to úplně o něčem jiném," zdůrazňuje pekař. Housky jdou do pece první, na několi minut, když se dočista vymete po topení. Když se do pece naláduje plánovaných pět desítek plechů s houskami a plackami, teplotu to stáhne o 50 °C. To už se zase musí chystat chleby, kterých by se mělo v Úsilném vejít na rozpálené cihly dvacet dva až dvacet čtyři. Topení a zadělávání těst a tvarování pečiva a pečení zabere hodiny času, začíná se ráno a končit by se mělo po poledni.

Sláva řemeslu!

Na staré postupy nenechá Augustn Sobotovič dopustit. V průmyslovém pečení od zadělání do upečení trvá všechno třeba dvě hodiny. "Mě zraje kvásek deset, dvanáct hodin," říká dlouholetý pekař s tím, že chléb musel kdysi vydržet doma týden. Poctivé řemeslo je ale těžká práce. "Mám známou paní, Lucii Sázavskou z Boršova, která chodila do Lenory. Chodila péct a říkala, že by v tom chtěla začít podnikat," vzpomíná na počátky jedné následovnice Augustin Sobotovič s tím, že od něj padlo varování, že to je těžké řemeslo. "Po deseti letech mi dala za pravdu, ale pečení se věnuje dál. Prodává třeba na farmářských trzích v Boršově," dodává Augustin Sobotovič a připojuje, že podobně přivedl k pečení i jednu paní ze Semil. "Její chlebíky, to je také o něčem jiném než pečení ve velkých pekárnách, které je určené k rychlé spotřebě," říká Augustin Sobotovič.

Také v Úsilném našel v sobotu zkušený pekař řadu pomocnic a možná se mezi nimi časem objeví i nějaká další příznivkyně starých řemeslných pravidel. Při sobotní slavnosti v Úsilném se ale nejen peklo, byl připraven i další program a mimo jiné se třeba žehnalo také hasičské auto.