První kina otevřou ve čtvrtek 14. května

Tento týden se budeme moci vydat na Strakonicku do kina poprvé 14. května. To plánují své otevření Strakonice a Volyně. „Začneme premiérou thrilleru Lov. Do sálu bude možné prodávat sedm desítek vstupenek,“ řekla vedoucí strakonického kina Oko Jaroslava Bernasová.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Klára Alešová