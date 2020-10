Výkopové práce podél silnice z Loučovic směrem k Vyššímu Brodu zaznamenali v létě obyvatelé i návštěvníci Lipenska. Najatá firma tam na denní světlo odkrývala zvláštní, tři metry hluboký kanál mezi silnicí a Vltavou. Ta zahádná stavba je polozapomenutý dávný Spirův kanál. Továrník Ignác Spiro ho vybudoval na přelomu 19. a 20. století. Kanál vede od loučovického jezu až k bývalé elektrárně ve Vyšším Brodě. V podstatě sloužil jako náhon. Stavbou lipenské nádrže funkce kanálu skončila.

Obec Loučovice se rozhodla kanál revitalizovat. V prvé řadě proto, že byl plný odpadu a obec se chce zbavit této ekologické zátěže. „Revitalizaci kanálu jsme připravovali čtyři roky, než se podařilo vyřídit veškerou administrativu a získat peníze,“ říká starosta Loučovic Jan Kubík. „Nepotřebný kanál loučovické papírny zavezly vším možným odpadem – popílkem, plasty, igelity, prostě vším, čeho se potřebovaly zbavit.“

Momentálně skončila první etapa revitalizace. To znamená, že jedna trať kanálu je vyvezená a vyčištěná a znovu zasypána zeminou. „Nyní čekáme, až společnost E.ON udělá přeložku. Jakmile ji dokončí, začne druhá etapa,“ popsal Jan Kubík. Souběžně vedle sebe vedou totiž kanály dva. A ve druhé etapě se firma pustí do toho druhého. Rovněž ho důkladně vyčistí, ale zpátky už ho nezasype.

„Do něho, podle toho v jakém bude stavu, pak znovu napustíme vodu,“ vysvětluje starosta Loučovic. „Kolem, po zasypaném kanálu povede asfaltová cyklostezka z Loučovic do Vyššího Brodu. Uvidíme, co s umělým vodním kanálem bude dál.“ Cyklostezka bude v Loučovicích navazovat na stezku do Lipna nad Vltavou.