Obec Záboří u Blatné má 262 voličů, do zhruba 15 hodin odevzdalo svůj hlas 10 voličů, jeden nevolil senát. Volič František Říšský volil kraj i senát. "Volím vždy, tak jsem šel i letos. Karanténu chápu, ale zase se nesmí člověk bát zbytečně," řekl. Jeho syn Michal nevolil senát. "Že zásady. Je to nepotřebna instituce."

Zdroj: Deník/ Petr Škotko

Milčice u Blatné registrují letos 16 voličů. Je to o pět více než v roce 2016. V roce 2016 byly na Strakonicku obec s nejmenším počtem voličů. Ale jaká bude letos účast, není jisté. Ze 16 lidí jsou dva nemohoucí, podle komise by zbylých 14 mohlo dorazit. Koronavirus se v obci prakticky neřeší.

Volby se přizpůsobují koronaviru

Krátce po 14. hodině přivítali prvního voliče v Mačkově na Blatensku. Ze slov zapisovatelky okrskové volební komise Markéty Vrbové vyplynulo, že do voleb v obci zasáhl koronavirus. Jeden člověk, který měl zasednout v komisi, je prý v karanténě. "Potřebný počet pěti členů komise byl ale dodržen," zdůraznila.

Ve stejném čase měli prvního voliče také v Paračově na Strakonicku. Jak uvedla místostarostka Blanka Hlávková, i tentokrát je volební místnost v budově obecního úřadu, ale musela se stěhovat. "Je teď v kulturní místnosti. Tam jsme to mohli více rozložit, aby byly dodrženy rozestupy," vysvětlila.

Na Pražáku u Vodňan přišlo zatím do volební místnosti v hasičské zbrojnici prvních několik voličů. Podle informací z okrskové volební komise se dá počítat s tím, že víc lidí přijde po práci anebo v sobotu, až se budou vracet z trhu.

V Pracejovicích odvolí a pak jdou na pivo

Zdroj: Deník/ Petr Škotko

Po 17. hodině měla v Záboří na Blatensku odvolena asi desetina z 261 registrovaných voličů. "Vypadá to, že volební účast nebude nijak velká," konstatovala předsedkyně okrskové volební komise Jitka Říhová.

Do volební místnosti v knihovně Obecního úřadu v Němčicích na Volyňsku do té doby přišlo dát své hlasy v krajských a senátních volbách 12 z 89 registrovaných voličů. Jak uvedl předseda čtyřčlenné okrskové volební komise Jiří Beneš, je v ní jediný muž. "Jsem takhle u voleb už poněkolikáté," dodal. Ze zbylých tří žen jsou pak dvě z nich v komisi poprvé.

V Pracejovicích mělo kolem 17. hodiny odvoleno 25 z celkových 268 registrovaných voličů. Hlavní nápor prý ale čekají zhruba za dvě hodiny, tedy asi v 19 hodin. Tento fakt vysvětlila zapisovatelka okrskové volební komise Lenka Havlová. "To už je u nás taková tradice. Volební místnost totiž bývá vždycky v hostinci, tak to lidi vezmou najednou - odvolí a jsou pak na pivo," zmínila.

Senát i kraj. Lidé volí obojí

Ve volebním okrsku č. 13 ve Strakonicích na městském úřadě evidují 1196 voličů. Krátce před 17. hodinou v pátek 2. října odvolilo přibližně 10 procent. "Lidé volí jak krajské, tak senátní kandidáty," řekla členka volební komise. Jednou z voliček byla také Marie Pavlovičová. "Volila jsem obojí. Vím, že lidé mají k Senátu výhrady, ale když už jednou tato instituce je, měli bychom volit i její členy," řekla s tím, že dala hlas jednomu z kandidátů ze Strakonicka.

V obci Třebohostice, kde má bydliště emeritní senátor Josef Kalbáč, mají zaevidováno 128 voličů. Dvě půl hodiny po začátku voleb přišlo k volební urně osm lidí. Všichni volili jak do Senátu, tak do krajského zastupitelstva.

Zdroj: Deník/ Petr Škotko

Podle některých komisí ale nebude účast ve volbách výrazná. "U nás je hodně lidí staršího věku. Budou se bát kvůli nákaze," uvedla členka komise v obci na Strakonicku. Jméno i obec chtěla nechat utajené.

Volební komise v Číčenicích je překvapena zájmem lidí

Volby do Senátu i krajského zastupitelstva berou lidé v Číčenicích vážně. Potvrdila to místopředsedkyně volební komise Renata Regálová ml. "Účast je větší, než jsme vzhledem k situaci nebezpečí nákazy koronavirem očekávali." Svůj názor podložila čísly. Krátce před 19. hodinou 2. října přišlo k volební urně 47 voličů z 360. Pouze jeden volil jen do krajského zastupitelstva.

V roce 2016 volilo v obci do kraje 110 lidí z 383. Do Senátu o dva roky dříve to bylo 135 platných hlasů z 379 voličů.

Ve Volyni se lidé viru nebojí

Volební okrsek 1, který má starosti komise v Pošumavské tržnici, čítá 714 voličů. Volit zatím přišlo v pátek 2. října před půl devátou večer 124 lidí, což je bezmála 17 procent. Zapisovatelka Věra Vostrá v tom vidí jasný postoj obyvatel Volyně. "Nebojí se covidu a volit chodí." Ale ne všichni volí jak krajské zastupitelstvo, tak senátní kandidáty. "Asi osm voličů senátní obálky nechtělo," dodala Věra Vostrá.

Ve Volyni je pět okrsků. Kromě Pošumavské tržnice 1 a 3 ještě Malá galerie, Požární zbrojnice Černětice a Obecní dům Zechovice.

Lidí chodí k volbám víc, než se čekalo

Z celkového počtu 1095 registrovaných katovických voličů jich přišlo zatím 254. Takový byl stav ve volební místnosti v Základní škole v Katovicích na Strakonicku krátce po 20. hodině. Zapisovatelka okrskové volební komise Jana Ředinová uvedla, že lidí chodí asi stejně jako při každých volbách. "A tím jsem docela překvapená. Myslela jsem si, že to bude víc ovlivněno současnou situací," dodala.

Necelá sedmdesátka voličů z celkového počtu 360 přišla do 20 hodin k volbám v Číčenicích na Vodňansku. "Zatím chodí lidi spíš víc, to jsme nečekali," doplnila místopředsedkyně okrskové volební komise Renata Regálová.

Devatenáct procent, taková byla k 20. hodině volební účast v Malenicích. Konkrétně to bylo 107 z 265 registrovaných voličů. Informovala o tom předsedkyně okrskové volební komise Alena Kotousová. "Ani jsme tolik nečekali. Sice už jsme měli i vyšší účast, ale podle řeči místních lidí před volbami to vypadalo, že jich přijde méně," konstatovala.

První den se obešel bez komplikací

První den krajských voleb se na jihu Čech obešel bez jakýchkoliv incidentů nebo mimořádných událostí. Krátce předtím, než se v pátek zavřely volební místnosti, to potvrdila Alena Karvánková ze správního odboru krajského úřadu. Podle informací z volebních místností napříč krajem odhadla, že volební účast v pátek jen mírně přesáhla hodnotu 15 procent, což je méně než při volbách do krajského zastupitelstva, které se konaly před čtyřmi lety.