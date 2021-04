Až v pondělí 12. dubna prvňáci ze Základní školy Střelské Hoštice poprvé viděli svoji třídu. Od 1. září 2020 se totiž učili v areálu školy v přírodě. Důvodem tohoto odloučení byla rozsáhlá rekonstrukce ZŠ.

ZŠ Střelské Hoštice. | Foto: Archiv školy

"Už loni v srpnu jsme dostali příslib dotace, takže jsme školu vyklidili a přemístili se do areálu školy v přírodě. Bylo to tam hezké, ale už jsme se těšili zpátky do své školy," řekla v pondělí 12. dubna ředitelka ZŠ Dana Šatrová, která na post ředitelky přišla právě ze školy v přírodě.