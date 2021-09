„Vojáci se oproti předchozímu cvičení zlepšili v maskování techniky. Důkazem je i to, že bezpilotní průzkumný prostředek Raven nerozkryl ani místo velení, ani palebná postavení družstev,“ uvedl zástupce velitele jednotky nadporučík P.Z. s tím, že odhalit zamaskovanou techniku měly problém i posádky vrtulníků Mi-24, jež strakonickým vojákům nejčastěji simulovaly vzdušný útok.

Příprava na misi

Výcvik v Boleticích byl součástí přípravy vojáků do zahraničí. Strakonický útvar totiž vyčleňuje již druhou jednotku do alianční mise předsunuté přítomnosti v Litvě. Tu první by měla vystřídat na začátku příštího roku. „Naším cílem bylo sladit jednotku na úrovni družstva a čety. Kromě palebné jednotky, vyzbrojené protiletadlovými raketovými komplety RBS-70, zde také cvičila četa obrany a ochrany,“ zmínil velitel jednotky nadporučík J.Š.

Vojáci jsou iniciativní

Cvičení mělo přispět také ke zlepšení komunikace, tedy systému podávání hlášení, kterým družstva informují nadřízený stupeň o situaci v poli. „Každý večer probíhal briefing, na kterém jsme s vojáky rozebírali chyby, jichž se dopustili. Vyzdvihovali jsme ale i pozitivní věci, jež se jim povedly. Musím ocenit přístup vojáků, který byl velmi zodpovědný a iniciativní,“ dodal nadporučík J.Š.

Vojáky, jež se připravují do Litvy, čeká až do konce roku nabitý program. Další cvičení se uskuteční na začátku října. Tentokrát se do něj zapojí již celé úkolové uskupení.

kapitánka Jana Samcová, tisková a informační důstojnice 25. protiletadlového raketového pluku