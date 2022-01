Manžel či manželka, zaručená zbraň proti stresu i možnost podnikat trochu šílené akce, to jsou nejčastější impulsy, které účastníky závodu přivedly k otužování. Mnozí z nich se v ledové vodě cítí natolik dobře, že v ní měří síly v rámci Českého poháru v zimním plavání. To je i případ Markéty Čápové, která si silvestrovský propagační závod a skvělou atmosféru náramně užila. „Povedlo se to,“ nešetřila úsměvy ani po druhém ponoru s bezmála dvěma stovkami hobby otužilců. „Mám velkou radost, že přišlo tolik lidí, báli jsme se, že nepřijdou diváci, ale byla jich spousta, všichni měli dobrou náladu, vyšlo hezké počasí a byla to sranda,“ oceňuje.