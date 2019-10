Případ má své počátky v roce 2015 a soudy ho řešily od roku 2017. Obviněn a obžalován v něm byl tajemník netolického městského úřadu Tomáš Koblenc. Toho ale v květnu prachatický okresní soud a minulý týden krajský soud viny pravomocně zprostily.

V Netolicích měnili v roce 2015 tajemníka. Od 1. července sem nastoupil Tomáš Koblenc. Před tím také město rušilo městskou policii, ve které pracovala jako strážník Iveta Šebková, která současně vedla jako předsedkyně přestupkovou komisi a domnívala se zřejmě, že s odchodem z postu strážníka končí i její práce v komisi.

A k tomu rada města přijala nový organizační řád městského úřadu platný od 1. července 2015. Podle něj nastoupila na úřad nová úřednice sekretariátu, která měla začít projednávat přestupky. K tomu však nedošlo, protože nebyla městem poslána na potřebné školení. Kvůli této zmatené situaci pak nebylo projednáno 27 přestupků.

V případu šlo o to, jestli v Netolicích existovala přestupková komise rady města, a to soudy potvrdily s tím, že ji nezrušil ani nový organizační řád. A také se řešilo, kdo je za ni odpovědný. A tajemník to podle soudu a zákona není. „I když je komise rady obce obecně ze své činnosti odpovědná radě obce, ve věcech výkonu přenesené působnosti na svěřeném úseku odpovídá podle paragrafu 122, odstavce 5 OZř starostovi,“ píše se v pravomocném rozsudku.