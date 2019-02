Dobrš - Petr Vachler pracuje v malé vesnici na Strakonicku na svém druhém celovečerním filmu. Bude mít název Tajemství a smysl života a objeví se v něm Jan Budař, Barbora Seidlová, Andrea Kerestešová a Josef Polášek

Do kostela v Dobrši na Strakonicku proudí lidé v černém. Zdánlivě obvyklou scénu ale narušují technici s kamerami a vzápětí i pokyn režiséra: „Potřebuji atmosféru jako na pohřbu, než přijde kněz. Zlehka si šeptejte." Petr Vachler natáčí na jihu Čech svůj druhý celovečerní film. Propojí v něm hraný příběh s dokumentárními zpověďmi osobností a animací.

Snímek se bude jmenovat Tajemství a smysl života. Petra Vachlera k němu inspirovaly zkušenosti z cest. „Projel jsem Mexiko, Peru, Havaj, Severní Ameriku, Japonsko a seznámil se s lidmi, kteří se nezabývají jenom materiálními věcmi. Vyprávěli mi o tom, co pro ně znamená život, smrt, strach, naděje, štěstí, a vzniklo mi dva a půl tisíce stránek textu. Ty jsem potom přetavil v jeden dlouhý příběh, který sehrají herci," vysvětluje.



Základní osu filmu tak bude tvořit příběh Maxe, muže středního věku v podání Jana Budaře, v jehož životě hrají zásadní roli dvě ženy. Jednou z nich je Barbora Seidlová, která hraje manželku a matku tří dětí. „Ze začátku jsem měla strach, jak to zvládnu, protože sama nemám dítě ani jedno, natož tři. Naštěstí mí filmoví potomci, ve skutečnosti děti Petra Vachlera, jsou úžasní. Vedou mě a já se jich vždy zeptám, co by v dané situaci udělala jejich maminka," vypráví.



Herečka si zároveň užívá natáčení v jižních Čechách. Líbí se jí šumavská příroda a ve volných chvílích vyráží na výlety do okolních lesů. Kraj si podle svých slov takto důkladně prohlíží poprvé.



V kostele v Dobrši vznikala scéna zádušní mše. Petr Vachler jako rodák ze Strakonic místo dobře zná. „Miluji Šumavu, protože je tajemná, dobrodružná a mystická. Dobrš mě zaujala tím, že tady není důraz na utrpení Ježíše, ale oslavuje se zmrtvýchvstání. Projel jsem celý svět a ve většině kostelů je to naopak," komentuje. V kapli nedělali filmaři téměř žádné úpravy, pouze zde pověsili obrazy z křížové cesty. Točí se i na dalších místech Šumavy, na řece Vydře nebo v obci Čestice.



Jihočeská krajina udělala dojem také na představitelku Viki Andreu Kerestešovou. „Vždycky mi chvíli trvá, než se rozkoukám, protože mě každý den vozí z Prahy a musím vstávat v pět, ale pak se mi tu moc líbí. Panuje tu úplně jiná atmosféra, než jsem dosud na natáčení zažila," říká.



Role Viki je podle ní zajímavá tím, že si projde několika úrovněmi od naivky po osvícenou mladou dámu. „Já jsem v životě absolvovala něco podobného. Navíc s Petrem Vachlerem se skvěle pracuje, je stále pozitivní," doplňuje.



Josef Polášek, představitel Roberta, však připomíná, že herci se musí vyrovnávat s tím, že film nemá klasický scénář. „Je to polohraný dokument, takže charaktery tam moc rozepsané nejsou. Je to trochu složitější a zatím vůbec nedokáži říct, jak se mi daří ztotožnit s postavou," vysvětluje.



Petr Vachler podle svých slov při výběru herců především hledal lidi, kteří mají k tématu blízko. Jan Budař s ním dokonce absolvoval jednu z duchovních výprav do exotických zemí.



Natáčení hraných scén potrvá do 20. srpna. Kromě toho už má štáb hotové všechny dokumentární záběry s osobnostmi z celého světa. Následovat bude však ještě poměrně složitá postprodukce. „Bude trvat přes rok, protože film je postaven na magickém realismu a bude obsahovat celou řadu triků a částečně animované sekvence. Zvolili jsme metodu, kterou zatím nikdo nepoužil, a o to je to pro mě větší dobrodružství," popisuje Petr Vachler. Snímek Tajemství a smysl života dorazí do českých kin nejdříve na podzim 2014.