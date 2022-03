To je především otázka pro členy rady. Nemohu za ně mluvit, ale nemyslím si, že by moje oznámení mělo být pro někoho překvapující. Taková byla naše dohoda.

Co tedy stojí za vaším rozhodnutím?

Stejně jako v loňském, tak i v letošním roce se nám podařilo splnit všechny úkoly. Společnost je stabilizovaná, a právě proto moje práce v teplárně končí.

Neutíkáte tak trochu od rozdělané práce?

Rozhodně nikam neutíkám a už vůbec ne od rozdělané práce. Opět se budu opakovat. Hlavní akcionář (město) mě oslovil na konci roku 2018 a jasně tehdy vyjádřil, co očekává. Původně jsem předpokládal, že moje práce zde bude tak na čtyři až pět let, ale díky skvělým lidem v teplárně se to podařilo všechno zvládnout za pouhých 24 měsíců. Proto jsem na valné hromadě v roce 2021 informoval akcionáře, že všechny zadané úkoly jsou splněny. Po ukončení valné hromady jsem pak předložil akcionářům základní ideu rozvoje společnosti a všichni přítomní tehdy projevili zájem, abych společnost vedl dál. I proto jsem si dovolil o jeden rok déle prodloužit mandát a zůstat v teplárně. Za ten rok se podařilo doladit koncepci rozvoje společnosti, zopakovali jsme si vynikající hospodářský výsledek, tentokrát s ještě vyšším ziskem. Vyrábíme zelenou energii, udrželi jsme ceny tepla na velmi rozumné úrovni, máme již nakoupené emisní povolenky v tržní hodnotě cca 260 milionů korun (pozn. redaktora – tento údaj se může měnit podle aktuální ceny na burze). Myslím, že jsem udělal v tomto okamžiku pro společnost maximum.

Ale proč tedy končíte, když se společnosti podle vás skvěle daří?

Protože jsme se dopředu dohodli, že po splnění úkolů odejdu. Předseda představenstva není přece doživotní funkce a je umění ve správný čas odejít.

Vždyť společnost potřebuje ředitele stále. Kdo to po vás převezme? Doporučíte někoho?

To je plně v kompetenci dozorčí rady a já se pokusím svému nástupci maximálně pomoci. Doporučovat nikoho nebudu a ani nemůžu. Ale vím, že v teplárně je skvělý tým, výborná finanční ředitelka a další člen představenstva. Domnívám se, že oba jsou schopní řídit teplárnu případně i z pozice generálního ředitele či předsedy představenstva.

Může být jedním z uchazečů vaše dosavadní obchodní a finanční ředitelka Terezie Houdková?

Ano, podle mého názoru rozhodně má schopnosti i zkušenosti, aby společnost úspěšně vedla dál. Ale na druhou stranu skvěle rozumí své práci ekonomické ředitelky, a tam pomůže společnosti jistě více, než na pozici generální ředitelky.

Co všechno čeká nového ředitele?

Především udržet společnost v kladných číslech a připravit plán hospodaření na rok 2023. Začít realizovat nové projekty, které jsou pro TST naprosto klíčové, aby do roku 2024 zcela odešla od uhlí. Ale především si musí získat důvěru zaměstnanců, protože bez nich tyhle úkoly nesplní. Otázkou také zůstává, jak hospodaření ovlivní aktuální dění na Ukrajině. To pochopitelně může vše změnit a původně plánovaný odchod od uhlí možná již v následujících měsících nebude zcela aktuální.

Teplárna vede soud s firmou Energo o nájemné ve třech výměnících a kromě toho je mezi oběma společnostmi spor o dodávky tepla na sídlišti Šumavská. Může váš odchod z teplárny v tomto něco znamenat?

Nemyslím si, že můj odchod bude mít nějaký zásadní vliv. Názor představenstva na vyvádění prostředků z TST je od počátku jasný a to nezmění odchod jednoho člena, který má pouze třetinu vlivu. A jak už jsem jednou řekl, teplárna fakticky vyhrála. Zbavila se nesmyslných provizí pro SBD a především je zřejmé, kolik se platí za teplo teplárně a kolik si účtuje překupník. Celou dobu se schovával za teplárnu a všem tvrdil, že prodává za stejnou cenu jako teplárna. Nikdo už nemůže tímto způsobem vyvádět prostředky z teplárny. Většina lidí v dotčených lokalitách rozumí situaci a pochopitelně se jim přestává líbit, že mají platit překupníkovi přemrštěné částky za teplo, které vyrábí teplárna. Na druhé straně můj odchod může mít i pozitivní vliv. Mohlo by dojít k odblokování jednání mezi městem a firmou Energo.

Kolik soudních sporů vede v současné době teplárna a s kým?

Nezlobte se, to nebudu komentovat.

A kdy tedy budete končit?

Zvažoval jsem odchod po ukončení roku 2021. Tedy v lednu, ale nakonec jsem usoudil, že raději vyčkám na uzavření hospodářských výsledků roku 2021, a tedy odejdu na konci března. Uvidíme, jaké stanovisko k celé věci bude mít dozorčí rada, její názor je pro mě důležitý.

Nemá váš odchod náhodou spojitost s lokální politikou? Nechystáte se jít například do voleb za nějakou stranu?

Bez komentáře.

Ale říká se, že ředitel v teplárně je politická funkce. Co vy na to?

Myslím si, že jsem za ty tři roky dokázal, že to pro mě politická funkce rozhodně není a nikdy nebyla. A kdyby tam byl jakýkoliv politický vliv, tak bych okamžitě odešel. Opravdu jsem za celou dobu nepocítil jediný pokus ze strany města o ovlivnění rozhodování představenstva. V tomto směru je třeba skutečně říci, že ten tlak byl spíše od opozičních politiků. Zvláště pak na počátku mého působení, kdy jsem byl s politiky v dost intenzivním kontaktu. A dokonce si myslím, že můj odchod po splnění všech úkolů naopak svědčí o tom, že to dnes již není politická funkce.

Nízká cena tepla v letošním roce může přece ovlivnit zásadně volby v tomto roce.

Ano, možná může mít vliv a taky jsem hned na začátku roku 2019 zaznamenal, jak silný manipulativní nástroj ve volbách „teplárna“ může být. Ale voliči určitě nebudou volit jen podle jednoho kritéria. Domnívám se, že si všichni udělají jasno, koho volit, i bez nízké ceny tepla. Například situace v roce 2018 a avizované zdražení tepla bývalým ředitelem pro rok 2019 o téměř 30 procent ve finále volby vůbec neovlivnily.

Koho budete volit? Prozradíte?

Volby jsou ještě daleko, ale každý by se měl rozhodovat jen podle sebe a rozhodně by si neměl nechávat od někoho radit.

Pryč od politiky. Co vám dala teplárna?

Práce v teplárně byla neuvěřitelná zkušenost, kde jsem mohl využít vše, co jsem se naučil v zahraničí a také od svého otce, který je podle mě jeden z nejlepších manažerů vůbec. Myslím si, že už začínám alespoň trošku chápat, jaké to muselo být náročné, když převzal Sítos v 90. letech těsně před krachem a ve finále z něj vybudoval světově úspěšnou firmu, a která z jeho práce a zkušeností žije do dnes.

Máte vy všechny pohledávky s vedením města vyřízené?

Myslíte já osobně? Ano, z mé strany se domnívám, že je vše tak, jak má být. Dozorčí rada ani akcionáři neměli nikdy žádné připomínky k tomu, jak jsem společnost řídil a zřejmě i proto mě požádali na loňské valné hromadě o další rok spolupráce

A už víte co bude dělat?

Ne, opravdu nevím. Momentálně je pro mě nejdůležitější teplárna. Potom si chci trochu odpočinout a pak se uvidí, co dál.