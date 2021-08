„Situace v této organizaci už byla neúnosná. Když se začaly množit výpovědi zaměstnanců právě kvůli paní ředitelce, musel jsem zasáhnout,“ uvedl starosta s tím, že problémy trvaly delší dobu. Nešlo prý tedy o „zkrat“.

Za vládnutí hnutí Strakonická Veřejnost jde už o druhého vámi odvolaného ředitele tohoto resortu. Ve středu 3. prosince 2014 odvolala rada města tehdejšího ředitele MěÚSS Karla Sekničku a nahradila ho Dagmar Prokopiusovou. Tu po více než šesti letech potkal stejný osud.

Musím přiznat, že odvolání pana Sekničky bylo zbrklé rozhodnutí. Tehdy nás velmi překvapila místostarostka Helena Brejchová, že návrh na odvolání pana Sekničky přinesla rovnou na radu. Ale odvolaní paní Prokopiusové rozhodně zbrklé nebylo. Celou situaci jsem řešil už od minulého podzimu. Měl jsem na stole obrovské množství stížností, ale nikdo nechtěl, aby se právě jeho řeč dostala na veřejnost. Prostě jsem se neměl o co opřít. Nakonec jsme se rozhodli udělat kompromis. Svěřili jsme druhému místostarostovi Josefu Zochovi dozor nad ústavem, aby kontroloval činnost vedení a dal celou záležitost do pořádku. To se, bohužel, nepodařilo. Postupem času se objevovalo stále více lidí s kritikou práce vedení a odhalovali problémy, které tam panují.

O jaké problémy šlo?

Břetislav Hrdlička: Některé byly provozního rázu, ale ty největší byly v organizaci řízení. Že tam prostě nebyl vztah ředitel a obyčejný zaměstnanec.

Šlo také o peníze? Například o mzdy či odměny za práci v době covidu?

Trochu ano. Odměny ze státních prostředků vyplaceny byly, ale ty z městských ne. Paní ředitelka je nevyplatila. Byl tam nějaký spor o to, zda jsme jí na to peníze dali, či ne, ale to ventilovat nechci. Hlavní příčinou nebyly peníze, ale vztahy a motivace. Chyběl lidský přístup.

Počet výpovědí byl něco přes deset. To by znamenalo notné oslabení personálu a poskytování služeb seniorům. Podařilo se všechny přesvědčit, aby zůstali?

To ne. Myslím, že tři lidé nakonec odešli, ale ti by asi dali výpověď stejně. Práce v domově důchodců je stále těžší. Rychle se zvětšuje počet ležících pacientů a ne každý má nervy a cit se o takové lidi, kteří jsou vlastně na konci života, starat. Tím chci říci, že ne všechny výpovědi byly jen kvůli vztahům a penězům.

Takže ti, kterým vadil přístup, vztahy či peníze, zůstali?

Přesně. Ti své výpovědi stáhli, za což jim moc děkuji.

Na začátku rozhovoru jste zmínil, že jistou nápravou byl pověřen druhý místostarosta Josef Zoch, ale že se záměr nezdařil. To znamená, že nesplnil zadaný úkol?

Nevím, zda to na něj bylo těžké. Pravděpodobně se nechal přesvědčit, protože spíše mluvil s vedením ústavu, než se zaměstnanci a podřízeným. Ale člověk v takové funkci by měl mluvit i s tím „posledním“ zaměstnancem. Jak se mu vede, zda je spokojený a podobně. A tohle tam ze strany pana Zocha si neprobíhalo.

A tak vše napravil první místostarosta Rudolf Oberfalcer st., který byl k záležitosti přizván a okamžitě vás o všem informoval.

Jak už jsem řekl, celou situaci jsem monitoroval, ale vzhledem k mým vlastním zdravotním problémům ne tak pečlivě. Pan místostarosta Oberfalcer se sám přesvědčil, že poměry nejsou zrovna dobré. Uvěřil mi a udělali jsme nápravu.

Takže hledáte nového ředitele či ředitelku MěÚSS?

Ano, je vyspáno poměrně těžké výběrové řízení a budeme chtít především schopného manažera . K tomu by ale měl mít také dostatek empatií k ostatním lidem, musí je umět povzbudit, podržet a motivovat.

Kdy bude známé jeho jméno?

Předpokládám, že tak za měsíc a půl.