Pro kabelky do Radomyšle

Radomyšl – Obyvatelky městyse Radomyšl jsou už několik let pravidelnými přispěvatelkami do Kabelkového veletrhu Deníku. A jiné to není ani letos.

Kabelky z Radomyšle. | Foto: Deník / Petr Škotko

Z tohoto městečka jsme přivezli minulý týden pěknou várku, o kterou se postarala paní Blanka Matoušková. Kabelky na nás čekaly na radnici, na snímku jsou její úřednice Olga Majerová a Ivana Jandová (zleva).

Autor: Petr Škotko