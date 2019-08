Patřila by mezi ně například plánovaná komunikace mezi Boršovem nad Vltavou a Planou či mezi Přední Výtoní a Frýdavou. Jednotlivé obce na trase nyní podepisují memorandum o spolupráci. Myšlenku už podpořili třeba budějovičtí radní. Podle náměstka primátora Viktora Lavičky by se k memorandu mohlo připojit šestnáct obcí.

Podle Jana Vláška, ředitele Nadace Jihočeské cyklostezky, se jedná o dlouhodobý záměr. Nyní je sice podél Vltavy vyznačená cyklotrasa. Jenže ta střídá komunikace určené jen pro cyklisty s běžnými silnicemi, kde se kolaři pohybují společně s automobily. Pro nové úseky by se mohlo žádat o peníze na ministerstvu dopravy. Předtím je ale nutné získat podporu kraje, o které se nyní jedná.

Na nové cyklostezce už se pracuje třeba i v Českém Krumlově.

Přes 150 kilometrů cesty výhradně pro cyklisty by mohla nabídnout jízda podél Vltavy z Nové Pece až do Týna nad Vltavou. Na již hotové stezky by ale musely navázat nové úseky.

Podle Jana Vláška z Nadace Jihočeské cyklostezky by bylo možné na nové stavby získat příspěvek od Státního fondu dopravní infrastruktury až 600 milionů korun, pokud by to posvětilo ministerstvo dopravy. Nadace už sama vložila prostředky do přípravných studií.

Nejde ale jen o peníze. „Úskalí je celá řada,“ říká Jan Vlášek a jmenuje například geologické poměry na některých místech v údolí Vltavy. Jinde je to neochota vlastníků prodat potřebné pozemky.

Aby se projekt snáze posunul kupředu chce nyní 16 obcí na trase podepsat společné memorandum o stezce.

Zvažují to například v Rožmberku nad Vltavou. Starostka Lenka Schwarzová však upozorňuje, že věc není úplně jednoduchá. „Mám v plánu ho podepsat, ale takové rozhodnutí nemůžu udělat bez souhlasu zastupitelů,“ říká Lenka Schwarzová, která téma povltavské stezky znovu otevřela už před čtyřmi lety společně s vyšebrodským radním Jindřichem Hanzlíčkem.

„Sice v memorandu nejsou žádné konkrétní, kupříkladu finanční závazky, ale jisté zavazující věci v něm jsou, pokud to člověk myslí poctivě. A může to dopadnout i tak, že některé obce nepodepíšou,“ dodává starostka.

Rožmberk už má vyřešené vlastnické vztahy na pozemcích, kudy stezka povede, a hotovou dokumentaci. Ale projekt neprovází jen souhlas. „Pravda je, že někteří obyvatelé Rožmberka jsou proti stezce, hrozí i zničení části cenných biotopů, třeba mokřadu pod Veverkami. Tam máme odmítavé stanovisko krumlovského odboru životního prostředí a pan architekt musí vymyslet, jak to změní,“ připomíná Lenka Schwarzová.

Stavba cyklostezky také nebude podle Lenky Schwarzové pro obce žádná legrace. „Každý si myslí, že se vykolíkuje chodníček a hotovo. Budou se ale kácet hektary lesů, některé obce chtějí na stezku pokládat asfalt a pro spoustu obcí, jako jsme my nebo Rožmitál, je to závazek na celý život. Stezky budeme muset pojistit, opečovávat je a uklízet. Pro malá města je to velká finanční i personální zátěž, a zvýšený turistický ruch nám toho moc nepřinese. Je tu navíc nedostatek pracovních sil, už teď mám problém sehnat někoho na údržbu města.“

Tím nechce říct, že stezku jako takovou odmítá. „Celkově jsem pro, ale bude se to muset hodně dopilovat.“

Podobně to vidí větřínský starosta Antonín Krák. „Devátého září máme zasedání zastupitelů, na kterém memorandum představím. Je to věc na desítky let dopředu. Zavazujeme se v něm, že si stezku převezmeme do vlastnictví města a budeme ji udržovat, takže není možné, abych ho podepsal sám.“

Přínos pro Větřní z pohledu turismu bude minimální. „Stezka povede po pravém břehu za továrnou a cyklisté pojedou rovnou do Krumlova. Místním snad pomůže v tom, že se budou na kole snáz dopravovat do práce nebo do školy,“ říká Antonín Krák.

Podporu memorandu už daly najevo České Budějovice. Podle náměstka primátora Viktora Lavičky by nová cyklostezka mohla být turistickou tepnou, ale i dopravní alternativou pro mnoho obyvatel v jejím okolí. A náměstek primátora Petr Holický připomíná, že Budějovice by stály o podobné trasy i na Třeboň nebo Holašovice. Náměstek primátora Viktor Vojtko pak vyzdvihuje, že blízkost řeky nabízí téměř ideální profil, využitelný prakticky pro všechny cyklisty.

Podél Vltavy už jsou hotové cyklostezky třeba z Českých Budějovic do Purkarce nebo na pravém břehu Lipna. V českokrumlovské Jelení zahradě se právě staví nová stezka lemující Polečnici.