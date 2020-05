Stanice MK oil V Lipkách ve Strakonicích má natural 95 za 23,90 Kč, naftu za 24,50 Kč. „Poprvé ceny slezly 25. března, ty současné máme od 20. dubna. Ale jak vidíte, žádné fronty tu nejsou,“ dozvěděli jsme se od obsluhy čerpací stanice.



Podle obsluhy na jiné stanici ve Strakonicích, kde je nafta i natural 95 za 25,50 Kč, si dělají lidé zásoby spíše pro zahradní techniku. „Jezdí si pro benzin do pil a sekaček,“ říká pracovnice benzinky.

Řidič Jiří Kolář ze Strakonicka si současné ceny pochvaluje, ale jak sám říká, je nohama na zemi. „Je to milé ušetření do rozpočtu, když vás nádrž do auta nestojí ani 1000 korun, ale to přejde. A jezdit se bude dál.“

Nejnižší ceny na Strakonicku jsou stále na stanici Tank ONO v Kbelnici. Litr benzinu natural 95 tady stojí 22,50 korun, nafty pak 23,50 korun.