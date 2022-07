První výjezd k "vodě" měli dobrovolní a profesionální hasiči v Jindřichově Hradce do areálu nemocnice. V budově B, kde sídlí porodnice, bylo kolem 30 centimetrů vody. "Je to prakticky nejníže položená budova nemocnice a voda se dostala do výtahových šacht a pak na chodby," popsal velitel SDH Lubomír Beran.