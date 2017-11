Přístavba bazénu má nalákat další návštěvníky

Strakonice – Plavecký bazén bude mít v příštím roce novou atrakci. Bezprostředně vedle současného plaveckého vnitřního bazénu vyroste další, a to se slanou vodou a celoročním provozem.

Strakonický bazén bude v příštím roce rozšířený o další vodní atrakceFoto: Deník/ Alena Šrámková

Z tohoto bazénu se bude moci plynule přejít do vnitřního i venkovního areálu. Krytý bazén ve Strakonicích byl vystavěn v roce 1972, nyní má 25metrovou plaveckou dráhu a tobogán. V loňském roce byl vystavěn nový relaxační bazének a od letošního podzimu disponuje novou vířivkou pro 12 osob. Do současnosti byl spíše bazénem pro plavce a sportovní kluby, chyběly mu relaxační prvky. „Chceme, aby areál byl pro návštěvníky atraktivnější a nabízel větší, především relaxační vyžití,“ řekl k připravovanému projektu ředitel STARZ Pavel Mareš. V novém bazénu o velikosti 10 x 15 x1,4 m a s 0,5 % roztokem slané vody ( mořská voda má 3% slanosti) bude také divoká řeka, masážní stoličky a lehátka s tryskami.



Při dostavbě je počítáno s kompletní přestavbou šaten, i ty volají po rekonstrukci. Vstup do areálu bude nově na elektronický čip.