Čeká je maturita, ale přípravu na ni jim dost výrazně znepříjemňuje koronavirus. Přesto nechtějí maturanti strakonického gymnázia nic ponechat náhodě. A nic vzdávat dopředu.

Kateřina Janochová, Tereza Uhlíková a Lukáš Baloušek (zleva). | Foto: Deník / Petr Škotko

Kateřina Janochová chodí do oktávy. V budoucnu se chce věnovat ekonomice, ale bez maturity by to nešlo. Proto je pro ni návrat do školy prioritou. „Asi to zní divně, ale já se fakt hrozně těšila do školy,“ říká Kačka. Kromě toho si myslí, že současní maturanti jsou v horší situaci než jejich předchůdci. „Naše ročníky už přišly o půl roku školy na jaře a nyní se k tomu připojují další omezení. Distanční výuka nemůže nahradit klasickou školu, i kdyby byla sebelepší," dodává. Nehledě na to, že i když byla se spolužáky v kontaktu, osobní setkávání s nimi a hlavně učiteli má jinou hodnotu. "Já to prostě k životu potřebuji. Probírat výuku, ptá se a tak podobně."