Mezi nimi např. i Jan Vozábal, ředitel Městského divadla Český Krumlov a jeden z organizátorů historických českokrumlovských Slavností pětilisté růže. „Nevíme, jak se k tomu postavit, vývoj je všelijaký,“ přiznal Jan Vozábal. Tým má prý ještě měsíc na rozmyšlenou, jak postupovat dále. „Víme ale, že slavnosti chceme,“ dodává. Oblíbená historická akce by měla připadat na 18. až 20. června 2021. Nutné je ale znát podmínky, za jakých se mohou slavnosti konat. Podle Jana Vozábala existují dvě možnosti. Program jako v předchozích letech, pokud bude v roce 2021 akceptovatelný, nebo omezený ne pro velký počet lidí. V roce 2020 se 34. ročník kvůli pandemii nekonal. „Nic rušit nechceme,“ ujišťuje Jan Vozábal.

Obavy panují i u příprav festivalu alternativních žánrů Mighty Sounds, jak potvrdila mluvčí Markéta Broumová. Loni byl festival, kde vystupují z velké části zahraniční interpreti, zrušen a umělci byli přesunuti na rok 2021. „Domluvy provázela všeobecná vstřícnost a pochopení, a i díky tomu se nám podařilo v podstatě celý program plánovaný loni přesunout na rok 2021,“ má radost. V případě, že by umělci ze zahraničí nemohli přijet, se to bude řešit operativně. „Alternativní plány samozřejmě připravujeme,“ připouští.

OČKOVÁNÍ JAKO NADĚJE

Irma Mrázková uvedla za letní festival komorní hudby Třeboňská nocturna těsně před Vánoci: „Samozřejmě obavy jsou, nicméně i letošní rok byl plný improvizace, takže jsme nachystáni.“ Ředitel festivalu Miloš Končický dodává: „Vzhledem k situaci, ve které se celá naše společnost nachází, je velmi složité cokoliv předvídat a plánovat.“ Věří, že očkování sehraje v plánování kulturních akcí také velkou roli. V termínu 5. až 10. července 2021 se by se měl tedy uskutečnit 18. ročník. „Po stránce dramaturgické je připraven,“ tvrdí Miloš Končický. Vystoupit by měli i zahraniční umělci, a to francouzský flétnista Philipp Bernold a cembalistka Barbara Maria Willi, dále z Čechů např. flétnista Jan Ostrý, Lobkowitzovo trio, Kalabis Quintet a Jihočeská filharmonie se sólisty a dirigentem Vojtěchem Spurným, kteří přivezou muzikál Balada pro banditu.

Na České Hrady.cz, které se na jihu Čech konají u hradu Rožmberk nad Vltavou, připadne termín 6., 7. srpna 2021. Zveřejněni byli účinkující muzikanti Tomáš Klus, Daniel Landa a kapely Rybičky 48 a Divoký Bill.

Létofest, který přijede do Českých Budějovic 23., 24. července 2021, by měl uvítat Mareka Ztraceného, Wanastowi Vjecy, No Name či kalepu Jelen. Že plánování festivalové sezóny 2021 je těžké, potvrdila i mluvčí Létofestu Zuzana Valová. „Bohužel nikdo nevíme, jak se nadále bude vyvíjet situace ohledně covidové pandemie, snad nám nové naděje přinese již zahájené očkování populace,“ doufá. Přípravy se konají už od podzimu, kdy se domlouvají interpreti na další rok, stejně tak lokality a organizační podmínky. Festival počítá s plánem B. „Pracujeme s variantou, že v létě bude možné pořádat kulturní akce v omezeném počtu návštěvníků,“ vysvětluje Zuzana Valová. Organizační tým tomu přizpůsobuje přípravy. „Uvažujeme o menších lokalitách pro pořádání akcí, a to hlavně z finančních důvodů a případnému dodržení všech nutných opatření nařízených vládou,“ připouští mluvčí.

VĚŘÍ V DOBRÝ KONEC

Na českobudějovickém magistrátu už začaly práce na letních akcích pořádaných městem, jak potvrdila vedoucí odboru kultury Iva Sedláková. „Chtěli bychom s větší jistotou uspořádat Slet čarodějnic pro rodiny s dětmi a doufejme, že budeme moci pokračovat chronologicky dále,“ líčí Iva Sedláková. Na klasický termín, tedy první prázdninový týden, budou připadat Múzy na vodě. Na pontonu na soutoku řek Vltava a Malše vystoupí umělci. „Buďto se odehraje, jak má nebo se konat nebude,“ nastiňuje možnosti českobudějovické kultury Iva Sedláková. Za náhradní formu považuje oline přenosy či připravené záznamy přes internet. První náměstek Juraj Thoma, který má na starosti v Českých Budějovicích kulturu, uvažuje: „Předpokládám, že v tomhle režimu nemůžeme žít natrvalo a že letní akce se uskuteční.“

Od podzimu již chystá českobudějovický festival pouličních umělců Buskers Fest Petr Znoj. Plán má jako každý rok, tedy, aby město navštívili opět i zahraniční soubory. „Samozřejmě po zkušenosti z minulého roku počítáme i s variantou bez zahraničních umělců či o případném posunu data festivalu,“ připouští, ale věří, že se vše uskuteční podle plánu. Letošní ročník navštívíte 21. do 25. června 2021. Sousedská akce Plachanda Open, za níž Petr Znoj stojí také, připadá na 24. června.

Jubilejní 30. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov se bude konat podle mluvčí Lucie Herberové v Českém Krumlově od 16. července do 7. srpna 2021. Organizátoři věří, že situace bude do léta 2021 příznivá. Mluvčí MHF Lucie Herberová říká: „Věříme, že situace bude do léta příznivá, proto plánujeme příští jubilejní ročník s plným nasazením.“ Na co se můžete tentokrát těšit? „Tento ročník bude plný hvězdných jmen a nápadité scénografie,“ slibuje. Vystoupí houslistka Leticia Moreno, jazzový bubeník Billy Cobham a tenorista José Cura, kteří byli přeloženi z předchozího nakonec čistě českého ročníku. Festival prý počítá s více scénáři a reakcemi na možné situace a s krizovými scénáři. „V dnešní době musí být člověk připravený na všechno,“ ví Lucie Herberová.

Třicet let oslaví i folkový festival Okolo Třeboně od 29. června do 6. července. Ředitel akce Pavel Barnáš doufá: „Věříme , že se vše podaří.“ Přijede Divadlo Járy Cimrmana, Nezmaři, Karel Plíhal, Asonance, aj.