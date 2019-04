Vodňany – Už nyní se Vodňany připravují na velkou uzavírku a nápor aut v příštím roce. Důvodem bude rekonstrukce mostu v ulici Tyršova.

Most ve Vodňanech čeká rekonstrukce. | Foto: Redakce

Most je dlouhodobě v neuspokojivém technickém stavu a lávka pro pěší, která je na most přichycena ze zevní strany, narušuje statiku mostu. Místní stav mostu sledují. „Nedávná uzavírka obchvatu města, která svedla dopravu právě přes tento most, jeho stavu také nepomohla,“ myslí si Lucie Hasilová z Vodňan.