Šoféry opět čeká zkouška trpělivosti. Od pátku 23.10. začíná třetí a poslední úplná uzavírka silnice E 55 kvůli rekonstrukci viaduktu u Netřebic na Českokrumlovsku.

Oprava mostu u Netřebic pomalu spěje k závěru. | Foto: Deník/ Zuzana Kyselová

Uzavírka potrvá do úterý 27. října. To znamená, že veškerá nákladní a kamionová doprava pojede přes Český Krumlov, a to v obou směrech. Dlouhé kolony a zácpa v Českém Krumlově jsou tedy na spadnutí.