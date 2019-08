Volyně – „Berete ještě kabelky? Něco jsem přinesla a jestli můžu, obvolám známé a přijdu ještě jednou,“ s těmito slovy přišla do redakce Strakonického deníku Věra Švihovcová ze Strakonic.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Redakce

Za její dar jí stejně jako všem ostatním, kteří podpořili Kabelkový veletrh, děkujeme.Pokud máte i vy doma kabelky, dětské knihy nebo bižuterii, kterou nepotřebujete a mohly by někomu udělat radost, neváhejte a přineste je do redakce Strakonického deníku v Lidické 169 (naproti kinu Svět). Můžete také volat na telefony 724020786 (Petr Škotko) nebo 602667620 (Klára Alešová) a my k vám pro kabelky přijedeme.