Setkat se se členem britské královské rodiny není zrovna jednoduché. Většině poddaných panovníka, i když by o to mnozí stáli, se to nepovede. Poštěstilo se to ale některým Jihočechům.

S tehdejším princem Charlesem, nynějším novým britským králem Karlem III., se setkal před lety krátce v jižních Čechách Jiří Boček, emeritní ředitel Budějovického Budvaru, n. p. Bylo to na letišti v Plané, kde Jiří Boček předal členovi britské královské rodiny i dar. Samozřejmě to bylo pivo.

"Měl jsem tenkrát tu čest, jako zástupce českobudějovického podniku, přivítat prince Charlese na letišti. Předal jsem mu soudek piva," vzpomíná Jiří Boček a dodává, že to bylo docela neformální a přátelské. "Vítejte v Budějovicích," zaznělo tehdy na letišti s dovětkem, že dárek je pro královnu matku, tedy Charlesovu babičku, která měla ráda pivo. Princ Charles si nepotrpěl na oficiality a nedošlo ani k nějakému širšímu představení pivovaru. "Na to nebyl čas," říká Jiří Boček, ale ze setkání si přesto odnesl trvalou vzpomínku.

Princ Charles před lety navštívil ještě omšelý Český Krumlov. Chtěl pomoci

"Když se setkáte se členem královské rodiny, je to vždy čest. I když my nejsme na krále v České republice zvyklí. Charles byl už tehdy osobnost, dodává Jiří Boček s tím, že člen královské rodiny, přestože byl zatím jen princ, byl už tehdy uznávaným člověkem. "Teď se uvidí, jak se mu povede v roli krále, to je něco úplně jiného," doplňuje Jiří Boček. Osobní jednání prince bylo střídmé. "Choval se velmi střídmě a zároveň, to je můj názor, byl charakterově velmi zdrženlivý. Nebyla s ním žádná velká delegace. Nepotrpěl si na královské formality. Vede ekologicky zaměřený život až asketický," připojuje další postřehy ze setkání Jiří Boček.

Na střetnutí s princem si vzpomněl v souvislosti s posledními událostmi až s výrazným zpožděním. V první chvíli s úctou vzpomněl na zesnulou královnu. "Byla to velmi sympatická dáma. Neměla to dělat, nechtěla to dělat a dělala to ohromně. Byla to obdivuhodná dáma, co musela ustát za výkruty v královské rodině," oceňuje zesnulou královnu Alžbětu II. Jiří Boček.

Z královských setkání pak emeritní ředitel Budějovického Budvaru vzpomíná ještě na návštěvu švédského panovníka Gustava s manželkou. Manželé absolvovali exkurzi v pivovaru a pak ještě poseděli s vedením a popovídali si o podniku.