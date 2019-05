Strakonice – Hitem posledních let jsou tzv. příměstské tábory. Možnost programu pro děti aniž by musely odjet na delší dobu z domova. Sociální podnik STEJIKA, s.r.o., připravil na letní prázdniny tři příměstské tábory.

Ilustrační foto. Příměstský tábor. | Foto: Lukáš Strnad

Geocaching (15. až 19. července) – Geocaching je dobrodružné hledání „pokladů“. Děti se naučí pracovat s mapou, používat kompas a GPS, luštit šifry a orientovat se v terénu. Celodenní program od 8 do 16 hodin, denně pěší výlety do okolí i celodenní výlet do neznáma.