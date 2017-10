Přijďte roztančit Jelenku

Strakonice - V úterý poslední říjnový den je naplánována derniéra výstavy Strakonické retro.

Zaposloucháme se do historie populární hudby od roku 1945 do roku 1989, nebudou chybět ani písničky na přání, které zahraje legendární strakonický DJ Zemen.



Součástí derniéry bude možnost nahlédnout i do kronik různých strakonických spolků.



VJelence strakonického hradu bude derniéra probíhat od 16 do 18 hodin.