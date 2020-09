I proto se včera sešla bezpečnostní rada kraje, která jednala na dálku, prostřednictvím videokonference. „Řešili jsme i další zásadní věci: odběrů už je tolik, že nestačí kapacita laboratoří a protahuje se délka vyšetření. Dr. Roithová coby předsedkyně představenstva Jihočeských nemocnic dostala za úkol oslovit laboratoře, které s námi spolupracovaly na jaře, aby zase začaly testovat,“

Od pondělí zase roušky?

Krajští hygienici mají připravit návrh opatření, jak omezit současný nárůst nákazy koronavirem na jihu Čech. „Budou se týkat zejména roušek, což asi nebude populární, ale i režimových opatření. Paní ředitelka nám má návrh předložit ve středu, my s ním seznámíme starosty, probereme, co je reálné, co není, a ve čtvrtek to projednáme na bezpečnostní radě. Pokud se opatření schválí, platila by od pondělí,“ dodala hejtmanka s tím, že ji mrzí, že se z věcného problému stala politika. „Nenosit roušku je hrdinství, myslí si možná někdo, ale měli bychom si uvědomit, že ani my nejsme ze železa,“ posteskla si. „A obávám se, že pokud blízko sebe neuvidíme někoho vážně nemocného nebo umírajícího, budeme dál říkat, že to je chřipčička.“

„Trápí nás, mimo jiné, i výskyt pozitivních případů ve školách, musíme na to reagovat,“ vysvětlila šéfka jihočeské Krajské hygienické stanice (KHS) Kvetoslava Kotrbová. „Navržená opatření necháme opřipomínkovat a budeme je konzultovat s ministerstvem zdravotnictví. Zatím nechci specifikovat, co přesně to bude, až do chvíle, kdy to bude připravené. Když se ale podíváte za hranice, třeba v Německu, Rakousku nebo na Slovensku, lidé jsou tam mnohem disciplinovanější a nosí roušky, kolegyně mi volala z Monaka, že i tam je všichni nosí. Roušky jsou jediný nástroj, je to protiepidemické opatření, které funguje, a měli bychom si všichni uvědomit, že to je jediná cesta,“ nastínila.

Krajští radní zůstávají v karanténě

Hejtmanka, která je společně s celou radou kraje v karanténě po kontaktu s nakaženým kolegou během minulého týdne, byla na testu a čeká na výsledek. Část radních už má testování za sebou. „Zatím nemám zprávy o tom, že by někdo měl pozitivní výsledek,“ uvedla.

Otestovat se nechal i 1. náměstek hejtmanky Josef Knot (Pro Jižní Čechy). „Na testech jsem byl v úterý ráno a odpoledne jsem dostal výsledek, a to negativní,“ podělil se o dobrou zprávu. „Z KHS mi v pondělí volali, že bych měl být v karanténě do 12. září. Že bych měl jít povinně na testy, mi neříkali, pokud se dobře pamatuji, ale raději jsem na něj šel.“

Řeší se i mítink ČSSD na Hluboké

Šéfka KHS se vyjádřila i ke zvěstem, že se ona sama měla na sobotním předvolebním mítinku setkat s nakaženým radním a měla by jít do karantény. Každý případ indikujeme na základě vzdálenosti, intenzity kontaktu, doby, jak dlouho kdo spolu hovořil,“ přiblížila. „Celou skupinu ze soboty jsme rozdělili na ty, kteří nebyli exponováni, v ní jsem i já, a na ty, kde jsme to úplně vyloučit nemohli, třeba seděli u stolečku a povídali si. A ti budou testovaní a budou v karanténě.“

Zastupitelstvo se odkládá

Čtvrteční zasedání krajských zastupitelů se ruší, rada je v karanténě. „Čekáme na výsledky testů dalších lidí na úřadě, a tak jsem se s předsedy klubů dohodli, že ho přesuneme na 24. 9,“ vysvětlila hejtmanka. „Potřebujeme probrat věci, jež nesnesou odkladu.“