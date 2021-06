V počátcích pandemie nemoci covid-19 pomáhala Krajské hygienické stanici s trasováním osob, které mohly být v kontaktu s nakaženým. Od února pomáhá jako dobrovolník v očkovacím centru. Sama prodělala covid. Nevyhnula se jí hospitalizace. Řeč je o Petře Šmolíkové, pracovnici Městského úřadu Strakonice.

Dobrovolnice Petra Šmolíková. Foto: Kateřina Koželuhová | Foto: Deník/VLP Externista

Rozhodnutí jít pomáhat do OČKA pro ni bylo jednoduché. „Chci, aby současná situace co nejdřív skončila. Prošla jsem si covidem a nikomu bych to nepřála. Když můžu pomoct, tak jdu.“