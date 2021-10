Při volbách mají i referendum o plánovaném obchvatu

Ve dnech 8. a 9. října se budou v budově Základní školy Katovice konat volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. „Kromě příležitosti se těchto voleb zúčastnit budou mít Katovičtí možnost hlasovat v místním referendu o tom, zda mají zájem o to, abychom jako zastupitelé jednali s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (ŘSD) o výstavbě již několik desítek let plánovaného obchvatu Katovic,“ uvedl místostarosta Jindřich Zdráhal.

Obchvat Katovic. | Foto: Městys Katovice

Občané budou moci odpovědět na otázku: Jste pro to, aby zvolení zástupci obce jednali s ŘSD o realizaci obchvatu kolem Katovic tak, jak je zanesen v platném územním plánu? „Kladný výsledek místního referenda nám umožní lepší vyjednávací pozici s ŘSD a Ministerstvem dopravy ČR v požadavku stavby obchvatu kolem Katovic,“ dodala starostka Šárka Němečková. Za hojné účasti veřejnosti se 7. července konalo veřejné projednávaní otázky výstavby obchvatu. Na setkání dorazili zástupci ŘSD a dva náměstci jihočeského hejtmana Tomáš Hajdušek a František Talíř. Zastupitelé poté rozhodli, že vyhlásí v době konání podzimních voleb do Sněmovny i místní referendum. Ve dnech 8. října od 14 do 22 h a 9. října od 8 do 14 h se budou v budově ZŠ Katovice konat volby do Poslanecké sněmovny. Zároveň budou moci Katovičtí hlasovat v referendu o obchvatu Katovic.