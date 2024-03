Dušan Andrle (63) provozuje právě v této ulici autoservis. Jak se ale na nedávném setkání s představiteli města, dodavatele a investora dozvěděl, nebudou moci do jeho dílny zákazníci jezdit. Nebude kudy. „V tenhle okamžik nedokážu říct, co bude dál. Budeme rozhodně dělat až do samotného konce, ale to stačit nebude. Je to likvidace. Pokud se nenajde řešení, jak se k nám budou moci zákazníci dostat, skončíme s kolegou na pracáku,“ říká Dušan Andrle.