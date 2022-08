Babiše v Táboře přivítal pískot. Jsou to fašisti a nacisti, reagoval

V pátek dopoledne se podle svých slov sešel s jihočeským policejním ředitelem Luďkem Procházkou a měl možnost podívat se na policejní videa z Borovan a seznámit se s okolnostmi zásahů. "Dohodli jsme se, že učiníme oznámení na Generální inspekci bezpečnostních sborů (GIBS), resp. na Úřad vnitřní kontroly policejního prezidia, pokud jde o Krumlov. Mé včerejší vyjádření na twitteru bylo ostřejší. Ale když vidím policistu, který má na sobě kšiltovku Silné Česko, a pokud policista byť na vteřinu zaklekává v oblasti krku osobu, nemohu být šťastný a musím konat," vyjádřil se.

Zároveň ale řekl, že po zhlédnutí policejních videí má více jasno. "Muž, proti kterému jsme v Borovanech zakročili, utíkal z místa s reproduktorem a hlídka opakovaně prokázala příslušnost k PČR, vyzývala ho opakovaně k ukončení činnosti a až poté zakročila. Nicméně adekvátnost prošetří GIBS," vysvětlil. "V Českém Krumlově podle všeho žádné povinnosti uložené v zákonu překročeny nebyly, nicméně tam jsem uložil Úřadu vnitřní kontroly policejního prezidia, aby důsledně událost prošetřilo, a do konce příštího týdne mi předloží zprávu." Pokud se zjistí, že byly porušeny předpisy, hodlá z toho vyvodit osobní zodpovědnost. Co se probabišovské čepice týká, je to podle něj minimálně na kázeňské řízení.

Oddělit odpůrce od příznivců? Ano, ale to je úkol pořadatele

Příští týden bude Andrej Babiš pokračovat v předvolebním turné v Karlovarském kraji. Na dotaz, jestli od sebe bude policie oddělovat Babišovy příznivce a odpůrce, řekl, že to je úkolem pořadatele, nikoli policie. "Jen když to bude nutné a pořadatel o to požádá, protože to nezvládne, uděláme to, ale není to naše primární povinnost." Přitom minulý týden distanc mezi odpůrci a příznivci policie vytvořila. "To se nám v jižních Čechách nepodařilo."

Martin Vondrášek zároveň na pondělí svolal videokonferenci se všemi čtrnácti krajskými řediteli a také osmdesátkou regionálních policejních šéfů. "Probereme komplet právo shromažďovací a úlohu a povinnosti policie a budu apelovat na velitele, aby na těchto shromážděních byl preferován výkon uniformovaných policistů, aby tam byly také antikonfliktní týmy a také aby se jich účastnili pracovníci vnitřního odboru kontroly," přiblížil plány. A jihočeského šéfa se příští týden bude ptát na to, jak proběhla instruktář před mítinky, jaká byla taktika, jestli byli policisté poučeni o poutání na zemi, tzv. poziční asfyxii (tj. potenciálně fatální situaci, kdy člověk nemůže dýchat kvůli poloze, v níž se nachází), jestli policie nezaskakovala za pořadatelskou službu atd.

"Tajní" prý nejsou tajní, ale kriminálka v civilu

"Mrzely mě také komentáře, že na shromáždění posíláme tajné policisty," posteskl si policejní prezident. "Ale když posíláme policii na shromáždění a víme, že hrozí nějaké nepokoje nebo jsou to lidé, kteří za sebou mají nějaké konflikty a podobně, PCŘ musí přecházet nepokojům, a tak tam posíláme jak uniformované policisty, tak kriminální policii, nejsou to žádní tajní. Ti mají dokumentovat případně protiprávní jednání a v nezbytném případě zakročit, ale musí se napřed prokázat jako policie."

