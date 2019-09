Server kraje, který od 6 hodin atakovaly tisíce Jihočechů, se kvůli přehlcení velmi zpomalil a pracoval s velkými obtížemi. Podle Lukáše Glasera, vedoucího odboru legislativy a vnitřních věci krajského úřadu (KÚ), nebyl nefunkční, ale fungoval v omezeném režimu – procházelo jen pár žádostí za minutu. Do 13 hodin se podařilo přijmout přes 3 900 žádostí, ale mnoho jich bude opakovaných, a v tuto dobu bylo podle Glasera již vše v pořádku a systém fungoval standardně. Během minuty přijímal 30 až 40 žádostí.

Proč k takovému fiasku došlo?

Jan Návara, vedoucí odboru evropských záležitostí KÚ, uvedl: „Jsme teprve na začátku šetření, sešlo se několik faktorů. Podrobná analýza ukáže, co je nutné dělat pro příště.“

Vedoucí informatiky KÚ Petr Vobejda připomíná: „Předchozí dvě výzvy proběhly bez problémů. Na tuto třetí vlnu jsme se připravovali velmi pečlivě, protože jsme věděli, že nás čeká dramatický nápor, neboť to je poslední šance získat peníze na výměnu kotlů. Proto jsme si nechali výraznou technickou rezervu. Problém byl v tom, že jsme zveřejnili hodinu, kdy bude přijímání spuštěno. V předchozích kolech se počty žadatelů časově rozptýlily,“ vysvětlil Petr Vobejda.

Podle Jana Návary ztěžovaly situaci i softwarové aplikace na automatické podávání žádostí, tzv. roboti.

Kdo dotaci dostane?

Podle Františka Beránka, vedoucího oddělení aplikací, měli žadatelé shodné možnosti - do systému kotlíkových dotací se nedostali všichni stejně. Výhodu měl pochopitelně ten, kdo měl možnost několik hodin vytrvat u počítače, zkoušet se opakovaně připojit a protlačit do pořadníku. Mnoho žádostí bylo podáno několikrát, ty se spárují s fyzicky podanou.

Vzhledem k tomu, že žádat o příspěvek je možné do 30. prosince 2022, šance uspět není pondělními problémy ztracena.

Zástupci kraje odmítli možnost pondělní příjem žádostí zrušit a proces zopakovat – vše probíhalo dle pravidel, žádosti se řadily a řadí transparentně.

Někteří občané, jimž se nepodařilo k přetíženému krajskému serveru připojit, přišli na úřad osobně a dožadovali se zapsání. Neuspěli, neboť to odporuje pravidlům ukládajícím v prvé fázi elektronickou registraci a teprve poté písemnou.

Jihočeský kraj dostal od Ministerstva životního prostředí na 3. vlnu dotací 302 milionu korun. V minulých dvou uspokojil po 3000 žadatelích.

Na facebooku Jihočeské kraje lidé úřad nešetřili



Systém je nedostupný již od pěti hodin, takže je chyba v nepřipravenosti webu a ne zahlcením!



Duplicitní žádosti a roboti? To je jako výmluvy malých dětí! A plivnutí do tváře těm, co vstávali, aby si včas podali žádost!!!



Nezapomeňte si rozdělit odměny, vy bando neschopných vandráků… Půl dne v hajzlu, to ty prachy dřív ukradnu a nebudu mít takový nervy, opravdu k zblití…