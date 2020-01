Nyní charita odebírá obědy od různých dodavatelů a za různé ceny. Vlastní kuchyní by se vše sjednotilo. Přístavbou by přibyly i pokoje. „Plánujeme tři nebo čtyři jednolůžkové. Za každý další jsme rádi. Máme kapacitu třicet lidí a dalších dvacet žádostí, kterým nemůžeme vyhovět, je plno,“ uvedla vedoucí domova Olga Medlínová.

Jednou z obyvatelek domova je Vilemína Kopačková. V domově bydlí druhým rokem a neměnila by. „Jsem spokojená. Krásně se tu o nás starají, nic nám nechybí,“ říká paní Vilemína. I když senioři nevidí na domově chyby, personál dlouho touží po lůžkovém výtahu, s kterým přestavba také počítá. Ulehčí práci zaměstnancům a zajistí větší komfort pro obyvatele, zatím je převážíme jen na křesle,“ doplnila Medlínová.

Plány na přestavbu domova jsou vypracované čtyři roky, pokud by se letos podařilo získat vhodné dotace, stavba by mohla v roce 2021 nebo 2022 začít.

Více o přestavbě s vedoucí domova Olgou Medlínovou

V roce 2004 vznikl po rekonstrukci třípodlažní budovy bývalé školy v Sousedovicích nedaleko Strakonic domov pro seniory s názvem Dům klidného stáří sv. Anny. Domov je rodinného tipu a pojme maximálně třicet obyvatel, to by se ale mělo do budoucna změnit. Domov čeká rekonstrukce za více než deset milionů korun. Podrobnosti o přestavbě nám prozradila vedoucí domova Olga Medlínová.

Povězte, jak by měla vypadat nová přístavba domova?

Přístavba bude dvoupatrová a bude navazovat na stávající prostory. Průchozí má být z kuchyně a z terasy v patře. V přízemí by byla prádelna a kuchyně s kapacitou na tři sta obědů. Máme problém s dodavateli obědů pro terénní služby. Neustále se mění ceny a podmínky, a to by se vlastní kuchyní vyřešilo, vařili bychom ve vlastním, včetně diet, které klienti potřebují.

Už dlouho toužíte také po lůžkovém výtahu…

Zatím převážíme lidi na sklopném lůžku nebo na křesle normálním výtahem. Ale velký komfort pro klienty a zaměstnance by byl právě velký výtah, kam bychom se vešli i s postelí, jako v nemocnici.

Také kapacita domova se má navýšit. Co ještě vznikne v nových prostorech?

Měly by se nám sem vejít tři, možná i čtyři jednolůžkové pokoje a velká společenská místnost, kterou bychom mohli využívat i pro různá školení zaměstnanců. Zatím nemáme na takové akce vhodný prostor. Chtěli bychom tam pro obyvatele zařídit i malou kuchyňku, kde by si mohli ti, kteří to zvládnou a budou mít chuť, něco uvařit nebo třeba upéct. Místnost bude mít velké dveře, aby se nám do ní dobře najíždělo i s klienty na křesílkách.

A co zázemí pro zaměstnance?

V plánu je nová ředitelna, do té stávající praží v létě už od dopoledne slunce, tak jsme našli vhodnější místo.

Jak dlouho už úpravy plánujete?

Asi čtyři roky máme plány, před dvěma lety jsme poprvé podávali žádost o dotace, ale zatím jsme neuspěli. Přes deset milionů by měla stát stavba a další peníze padnou na vybavení kuchyně. Letos chce ministerstvo uvolnit peníze na navýšení kapacit domovů pro seniory, tak snad budeme úspěšní.