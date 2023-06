Znáte nejlepší jihočeské stavby? Do neděle jsou k vidění ve Strakonicích

Už jen do neděle můžete v Rytířském sále na hradě ve Strakonicích navštívit putovní výstavu PRESTA JIŽNÍ ČECHY 2020-2022. Do XII. ročníku soutěžní přehlídky dokončených staveb v Jihočeském kraji se přihlásilo 40 staveb a hlavní cenu získalo šest z nich. Byl mezi nimi i bytový dům s polyfunkčním objektem ve Strakonicích. Výstava je otevřená od 10 do 16 hodin.

Video: Petr Škotko