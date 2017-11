Přes obchvat vyroste provizorní lávka pro pěší

Strakonice – Již v prosinci dojde k úlevě chodcům, kteří se pohybují mezi centrem a Lidickou ulicí a dále na Píseckou nebo Raisovu.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Vít Černý

Přes stavbu obchvatu města, která bude do srpna tuto cestu blokovat, se počítá s lávkou pro pěší. „Nyní je v přípravě dokumentace a k ní se musí také vyjádřit statik,“ řekl k připravovanému řešení Luděk Zemen, stavbyvedoucí zhotovitele firmy M- silnice a.s. Chodci v tuto chvíli musí jít po silnici, jiná cesta není. „Je to tu hodně složité, musíme to ještě chvíli vydržet,“ zkonstatovala starší žena, která se tímto směrem vydala do prodejny na Písecké.



Lávka bude umístěná ve stejném prostoru, kde jsou nyní nad protihlukovými stěnami vedeny všechny sítě. Pod nimi se již rýsuje nová silnice a stále tam pracují stavaři. Lávka bude dřevěná a z obou stran k ní povedou zpevněné nájezdové rampy