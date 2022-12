Svoji péči jim věnoval varhanář Peter Nožina, který v současné době pracuje a žije v Benešově. „Byla to skvělá práce, i když velmi náročná. Nástroj, starý 131 let, neprošel nikdy generální opravou. Byl pouze opravován,“ zavzpomínal Peter Nožina.

Práce na renovaci varhan trvaly několik měsíců. Byly dokonce téměř do posledního kousku převezeny do dílny v Benešově. Poté byly převezeny zpět do Strakonic a v červenci začala jejich montáž.

RETRO: Honorace U Stáňů nebo hrnčířství. I to byly Strakonice

Celou rekonstrukci kostela i inventáře bedlivě sledoval farář Otec Roman Dvořák. "Snad žádné varhany na světě nikdy neprocházely generálními opravami. Je to příliš drahé a náročné. Proto jsem opravdu moc rád, že varhany v kostele sv. Prokopa patří mezi ty nástroje, které tento proces mají za sebou. Budou nyní díky poctivému řemeslu Petera Nožiny a jeho přátel sloužit další desítky let," řekl Otec Roman Dvořák.

Na období mez vánočními svátky připravujeme s Peterem Nožinou obsáhlejší rozhovor na téma varhany a tradice. Ale také se například dozvíte, že právě v kostele sv. Prokopa mu osud připravil jeden z největších zlomů v jeho životě.