Ti jsou také autoři scénáře, textu písní i konceptu. „Začali jsme spolu a ostatní potom vymýšleli s námi, komponovali jsme to společně,“ mluví Dan Kranich o hereckém týmu, který je nakombinovaný právě z činohry a Malého divadla. „To byl záměr, jsme kolegové, známe se,“ přibližuje.

Dana Kranicha oslovila šéfka činohry Martina Schlegelová, zda by mohl připravit představení pro mladou generaci, a tak vznikla novinka pro věkové rozmezí od 15 do 30 let. „Má to širší záběr - pro puberťáky i pro milovníky sci-fi, kteří mají v sobě kousek nerda, milují světelné meče, kluzáky a nejen Star Wars,“ přibližuje herec a režisér. Hra má být poctou žánru science fiction.

O čem vlastní představení bude? „Je to příběh holky, která měla tvrdý osud, přišla o rodiče, žije s tetičkou na zdevastované planetě,“ vypráví Dan Kranich a pokračuje: „Teta však zmizí a nechá jí vzkaz, že je dívka vyvolená a může čelit blížícímu se zlu.“ V titulní roli uvidíte Kamilu Janovičovou, dále hrají a zpívají František Hnilička, Vít Piskala, Pavel Oubram a Dan Kranich. Hudbu složil Jan Čtvrtník. Zda se děj odehrává na Zemi a jestli zahrnuje i mimozemšťany, se mají nechat diváci překvapit. „Bude to velká legrace,“ slibuje tým, pro který byl celý proces náročný.

„Takovéto hry bychom rádi na Půdu zařadili i nadále,“ myslí si Martina Schlegelová a dodává: „Měla by být prostorem také pro nezávislé a lehce úletové projekty.“

Novinku uvidíte v pátek 17. ledna, v sobotu 18. ledna, ve středu 12. února a v pondělí 17. února od 19.30 h. Zaplatíte 230 Kč.