V něm hovoří o tom, který vrcholný politik podle něj v kroronavirové krizi obstál a který ne.

Kdo tedy podle vás tedy neobstál? Dal byste někomu červenou kartu?

Na to nelze dát tak jednoduchou odpověď, jak by se na první pohled mohlo zdát. Nikdo nezná všechna fakta, posuzovat lze jen podle toho, co přinášejí média. A těch informací je strašně moc. Ale kdo si nezaslouží dobrou známku, je premiér vlády Andrej Babiš.

Z čeho tak soudíte?

Na to, že je vrcholný představitel státu, nejsou jeho vyjádření a postoje vůči lidem zrovna na špičkové úrovni. Narážím tím například na jeho projev k druhé vlně, kde měl člověk pocit, že za všechno mohou jen občané a že vláda se žádného přehmatu nedopustila. Další věci byly jeho soukromé fotografie z dovolené v době, kdy by zrovna premiér měl být ostatním příkladem. Dalším důvodem jsou jeho časté změny názorů, neschopnost reagovat včas. Našlo by se toho víc. Jistě, má na svém kontě i dobrá rozhodnutí a rázný postoj v první vlně Česko uchránil mnoha komplikací. Bohužel v tomto trendu nevytrval. Na druhou stranu je ale také nutné přiznat, že jde o velmi výjimečnou situaci, ve které hrají velkou roli také různí poradci včetně těch mediálních.

Je i politik, který vás zaujal v dobrém?

Ani v tomto případě to nebude tak jednoduché. Ale myslím si, že s odstupem času obstál se ctí nyní již bývalý ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Přes své mládí a skutečnost, že nebyl odborníkem ve zdravotnictví ani epidemiologii, první vlnu zvládl dobře. S nadhledem, bez výčitek a snažil se postupoval věcně. Trochu mne zklamal, že v září odstoupil, ale je více než jasné, že to zas tak úplně jeho vůle nebyla.