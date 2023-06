Nikdo tehdy netušil, že to bude na dlouhých téměř 60 let, protože 1. září 2019 začala fungovat Střední zdravotnická škola ve Strakonicích, detašované pracoviště Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Českých Budějovicích. „Ani nevím, proč byla v roce 1960 naše škola zrušena. Možná kvůli tomu, že byla stejná škola v Písku, kam pak další děvčata jezdila. Každopádně to nebylo dobré rozhodnutí,“ pokračuje Jaroslava Švihálková.

Když začala studovat zdrávku, bylo jí 14 let a čekaly ji tři roky studia. Až po roce 1960 bylo studium prodlouženo na roky čtyři. Ale dobře si pamatuje na tehdejší předměty. „Čeština, ruština, matika, fyzika, chemie nebo latina. Z odborných interna, chirurgie, hematologie a další,“ dokazuje paní Jaroslava, že i po téměř 66 letech má stále dobrou paměť. To bylo poznat i ze vzpomínání na pedagogy. „Učil nás třeba tatínek vašeho bývalého kolegy z novin a ředitel strakonického gymnázia pan František Třeštík. Z odborníků, nebo spíše lékařů, to byl třeba pan primář Robert Hrdina, který nás učil internu.“

Cenné podle ní ale bylo, že tehdejší sestry byly pro své budoucí povolání vybaveny po všech stránkách. „Musely jsme absolvovat praktické kolečko pro všech odděleních bez výjimky, abychom jako sestry uměly úplně všechno. Byly jsme v poliklinice, kuchyni nebo prádelně. Abychom uměly nejen podávat léky, ale také pacienty umýt, převléci, uklidit. Tehdy nebyly sanitářky, které vesměs tuto práci dělají,“ pokračuje paní Švihálková.

Sestřičky utíkaly ze školy

Ale vraťme se ke škole. „Vzpomínám na jednu věc. Hned za školou byl obchoďák Maják, přes který jsme utíkaly ze školy. To bylo parádní,“ dodává s úsměvem.

V roce 1957 vyrazila do světa jako mladičká zdravotnice. Nostalgie se začala objevovat až mnohem později. „S věkem je to horší a horší. Když děláme sraz holek z naší třídy, vždy se před školou vyfotíme. Bohužel, těch křížků na fotce z mládí nad děvčaty, která již nikdy nepřijdou, je stále více a více,“ dodává Jaroslava Švihálková. A na krátký moment se opět stává tou dívenkou, které před více než šesti desítkami let ležel svět u nohou…