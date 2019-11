„Během povídání s farmářkou Luckou jsme ochutnávali, pomáhali, vrtěli či dojili. Za čtyřicet minut jsme kolektivně utloukli hrudku másla, kterou Lucka dala do formy a vyklopila. Bylo krásné, voňavé a dobré,“ popisuje zážitky Blanka Matoušková z Radomyšle.

Všechny děti se pustily s chutí do práce a zahanbit se nedali ani rodiče a senioři. „Zavzpomínali, jak to bylo dřív a konstatovali, že velkovýroba mléka není to pravé,“ doplnila Blanka Matoušková.

Překvapení čekalo na návštěvníky také na půdě, kde mohli nahlédnout do různých úseků, které se zemědělskou činností a prací na farma souvisejí. Od hlíny a orby přes hnojení až po kosení. Nechyběla část věnovaná mléku, masu, včelařství nebo vlně.

Na kočky si zahrály na chvíli děti, které lovily myši v pískovišti ze zrní. Vyzkoušet si na farmě mohly i to, jak se mlátí obilí a mele mouka.

Na konci je čekala herna, které si ale moc neužily, protože na ně už čekala další část prohlídky věnovaná zvířatům. Králíci, holubi, slepice, ovce, krávy, kozy a spousta jiných. Některá zvířata viděly děti naživo poprvé. „Tou největší odměnou bylo hopsárium postavené z balíků sena. Takhle se nevydováděli ani ve skákacím hradu na pouti. Takto příjemně strávené odpoledne už jsme dlouho neměli a nejlepší je, že se bavily tři generace,“ dodala za Český svaz žen v Radomyšli, který akci pořádal, Blanka Matoušková.

Farmu v Netěchovicích prý vřele doporučuje školám i rodinám.