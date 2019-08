Noční prohlídky se šermíři na Zámku v Blatné

Na noční oživené prohlídky zámku Blatná se mohou návštěvníci vydat v pátek 2.srpna a sobotu 3. srpna. Akce dostala název Zpátky mezi řádky a první prohlídka začíná ve 20 hodin. Představí se také Skupina historického šermu a tance Morgana von Maxberg, která se na české šermířské scéně se pohybuje od roku 2008. Další noční prohlídky jsou v Blatné naplánované na 23. a 24. srpna.

V Hamru v Malenicích kovali sekyry i motyky

V Malenicích najdeme bývalý dřevěný hamr z roku 1804 s původním zařízením i nářadím. Je zcela výjimečnou stavbou. Hamr využíval vodní síly říčky Volyňky. Náhonem přivedená voda uváděla přes vodní kolo do pohybu mohutná kladiva, brusy, nůžky i jiné mechanismy. Kovaly se zde sekery, zemědělská nářadí, lopaty, motyky.

Kulturní léto na hradě ve Strakonicích

Z babiččiny krabičky, to je obdoba jednoho z nejsledovanějších televizních pořadů ze 60. let. Oblíbené písničky našich babiček a prababiček od roku 1850, z období přelomu 19. a 20. století, posledních let Rakouska-Uherska až po slavné melodie vzniklé mezi oběma válkami zazní v neděli 4. srpna na II. nádvoří hradu ve Strakonicích. Pořadem, který začíná od 18 hodin provedou Blanka Tůmová a Pavel Skalický.