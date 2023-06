Výstavu si nenechal ujít také dokumentarista a spisovatel Zdeněk Podskalský ml. „Jsem z úrovně výstavy nadšený, moc se mi líbí. A jistě by se líbila i tátovi,“ svěřil se.

Krajinář Míla Brůha (68) pochází z Malenic, i když už řadu let žije ve Strakonicích. Byl žákem Jaroslava Peška a na výstavu zapůjčil dodal některé obrazy. „S panem Peškem jsem strávil asi 11 let, z toho osm opravdu intenzivní výukou. Byl to fenomenální malíř, ale také pěkný pruďas. Uměl se pěkně vzteknout, ovšem se svým talentem na to měl právo,“ zavzpomínal Míla Brůha.

Mezi pamětníky byla také Marie Hradecká, která znala oba muže. Do Malenic přijela, když jí bylo 27 let společně se svými přáteli, Olinou Čuříkovou a Jiřím Pleskotem. „Jejich přáteli byli jak Zdeněk Podskalský, tak Jaroslav Pešek. Tím pádem se oba stali i mými přáteli,“ vzpomínala. Od obou si do života něco odnesla. „Zdeněk mne naučil fotografovat, Jarda roubovat stromy. Zahrada ho hrozně bavila,“ dodala Marie Hradecká.

Zdeněk Podskalský byl český televizní a filmový režisér a herec. Narodil se 18. února 1923 v Malenicích a zemřel 29. října 1993 v Praze. Jeho partnerkou byla herečka Jiřina Jirásková. Syn Zdeněk Podskalský mladší je také režisérem.

Jaroslav Pešek se narodil 2. prosince 1923 v Zálezlech. Malířský talent, který se u něj projevil již na střední škole, mohl kultivovat až po válce, v letech 1945 až 1950, studiem na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, a to v ateliéru monumentální malby u prof. Jana Baucha, jednoho z největších českých malířů 20. století. Malíř tvořil i v letech svého stáří, zcela pohroužen do „ráje srdce“, kterým pro něj byla obec Malenice. Zemřel 8. března 2008 ve Strakonicích.