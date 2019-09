Kachna si zřejmě zelené plastové víčko spletla s potravou. Měla však štěstí, protože si jejího problému všimla strážkyně Národního parku Šumava Štěpánka Vojtěchová a její muž Oldřich, který je lesníkem v parku. Podle mluvčího parku Jana Dvořáka se snažili kachnu chytit celý den, a nakonec se jim to podařilo. „Vyndáním víčka z krku jí zachránili život a za to jim patří obrovské díky,“ řekl mluvčí.

Bez pomoci by kachnu čekalo pomalé a bolestné uhynutí. Správa parku proto kvůli případu znovu apelovala na návštěvníky Šumavy, aby odpadky nenechávali v přírodě. „Je opravdu nefér, aby zvířata trpěla kvůli naší lhostejnosti, hulvátství a hlouposti,“ řekl mluvčí správy parku Jan Dvořák.

Případ kachny z Prášilského jezera připomíná zprávy, které se objevují v poslední době v mediích a týkají se mořských živočichů, kteří zemřeli kvůli pozření velkého množství odpadků. Oceány jsou jimi totiž silně zamořeny. A na zamořování přírody odpadky se stále více podílí i počty turistů.

NÁRŮST JE VYSOKÝ

Nové nárůsty počtu turistů hlásí i Šumava. V letošní letní sezóně jde o zvýšení o 75 tisíc návštěvníků, což představuje nárůst o více než deset procent. „Od začátku června do konce srpna navštívilo sledované lokality více než 675 000 turistů. Loni to bylo za stejné období zhruba 600 000 lidí,“ řekl Jan Dvořák. Už loni přitom hlásila správa parku nárůst počtu návštěvníků o dvacet procent. Za poslední dva roky tak jde o nárůst zhruba o třetinu!

Návštěvnost správa parku sleduje například u ledovcových jezer, na Poledníku v Povydří, na Stožecku i na Modravě a dalších místech. „Největší nárůst je na Jezerní slati, a to o více než třicet procent,“ řekl vedoucí strážní služby na Modravsku Jan Pecánek. Na Jezerní slať dorazilo letos v létě na 77 000 návštěvníků.

MNOŽÍ SE I PROBLÉMY

S návštěvníky roste podle vedoucího strážní služby parku Adama Diviše i počet jejich přestupků. „Od června do srpna jsme řešili na území parku a CHKO bezmála tisícovku přestupků, což je skoro o polovinu více, než jsme řešili ve stejném období loni,“ řekl. Nejčastěji strážci parku řeší nesprávné parkování, nepovolené vjezdy na komunikace a do zákazů, ale také nově koupání v ledovcových jezerech a vstupy do klidových území. Jinak řečeno turistům jsou pravidla čím dál tím více jedno.

Novým problémem je také používání elektrokoloběžek, které jsou bez odrážení hodnoceny jako motorové vozidlo. „Letos se zvýšil také počet sběračů borůvek,“ řekl strážce ze Stožecka Luděk Švejda. „Velký problém se sběrači borůvek teď řešíme na Trojmezné a v okolí Plechého,“ dodal. Mezi nelegálními sběrači jsou i lidé z Rakouska nebo Bavorska, a to i přesto, že na místě jim hrozí pokuta až deset tisíc korun a ve správním řízení dokonce až sto tisíc korun.

A s turisty roste i počet odpadků, které po nich zůstávají v divoké přírodě. Prášilská kachna je v tomto směru zatím prvním případem, kdy odpadky ohrozily život nějakého zvířete v parku. Jde přitom o problém morálky a nastavení hodnot. „Je to ukázka toho, jak lidé nerespektují přírodu a život,“ řekl Jan Dvořák. Nějaká větší omezení turistů a jejich počtů v některých lokalitách ale zatím nejsou podle Jana Dvořáka na pořadu dne.