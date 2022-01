„Za posledních 10 let v Česku klesl počet lidí hlásících se k římskokatolické církvi o třetinu, tedy o 340 tisíc. To není špatná zpráva,“ napsal Zábranský.

Kromě toho, že se ho praktikující katolíci, mezi nimi i jihočeský náměstek hejtmana František Talíř (KDU-ČSL), začali ptát, co dělají špatně, ozval se i poslanec a pražský zastupitel za ANO Patrik Nacher. „Od minula klesl počet pirátských poslanců z 22 na 4. To není špatná zpráva,“ kontroval Nacher. A přidal smajlíky dokonce tři – úsměv, spojené ruce jako modlitbu či prosbu a údiv.

Ovšem ani on se nevyhnul následné reakci. „Počet ministrů ANO je? Ano, nula, odpověděl jste správně,“ zněl příspěvek muže pod jménem Karel Procházka.

Do Zábranského se pustil i říčanský zastupitel a senátor za STAN Zdeněk Hraba. „Pokud slavíte, že je to méně, než jste čekal, tak OK. Pokud to má být plivnutí, tak doufám, že z pozice pražského radního pro bydlení nebudete navrhovat, aby se z katedrály sv. Víta stala třeba ubytovna…,“ ozval se.

Ovšem podrobnějšího vysvětlení od pražského radního, který má v metropoli na starosti oblasti bydlení, protikorupčních opatření a transparentnosti, se nedočkal. Reakce ale ano: „Nebudu, díky za užitečný komentář jako obvykle,“ zněla Zábranského odpověď, opět se smějícím se smajlíkem.

Sám Zábranský pak začal na sociálních sítích vysvětlovat, co mu na římských katolících vadí. „Mně ale opravdu nijak nevadí, když lidé mají nějakou víru. Psal jsem zde o římskokatolické církvi a zcela upřímně, kdyby na Dukově místě byl třeba takový Halík, tak nejspíš nemám potřebu se takhle vyjadřovat,“ uvedl.

Zmíněný jihočeský vicehejtman Talíř se odpovědi ani nedočkal.